〈台北國際電腦展〉下周線上開展 聚焦AI、5G、電動車等九大主題

2021 年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 將在下周一 (5 月 31 日) 登場，因應疫情變化，今年度展會仍取消實體活動改採線上舉行，主軸則將聚焦在 AI、5G、IoT、電動車等九大議題，也將邀請超微 (AMD-US)、美光、英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等產業代表進行專題演講。

主辦單位之一的台北市電腦公會 (TCA) 表示，雖然因應疫情今年 COMPUTEX 仍採線上舉行，但統計共吸引上千家 ICT 供應商、超過 2000 件科技產品，將提供全年無休線上展覽服務，讓海內外買主與國內外專業人士，透過線上商談與媒合功能，讓商務與採購活動不中斷。

台北市電腦公會指出，國際電腦展今年將邁入 40 屆，展會主軸將持續聚焦在 5G、Edge AI、IoT、電競、未來車用科技、高效能運算 (HPC)、資安、健康照護、新創等九大科技趨勢。

今年度 COMPUTEX FORUM 2021 主題論壇也將在 6 月 1 日至 6 月 3 日線上舉行，聚焦車用科技、半導體、AIoT、5G 通訊、資安、新創創業等趨勢，其中，超微總裁暨執行長蘇姿丰再次受邀，將在 1 日上午以「AMD 加速推動高效能運算產業體系的發展」為題發表主題演講。

除超微外，包含英特爾、輝達、美光、美超微、安謀、台達電 (2308-TW)、NXP、廣達 (2382-TW)、西門子、穩懋 (3105-TW)、遠傳 (4904-TW)、IBM、高通 (QCOM-US) 等企業代表都將針對雲端、量子電腦、自駕車等進行分享。