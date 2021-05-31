THE Golden Time 迷戀燦金 動人真情

金色總是象徵著奢華貴氣，讓人一眼難忘。不同色澤的黃金材質，與各色寶石、錶盤、腕帶⋯巧妙組合，不失溫婉內斂的華麗氣質，展演頂尖時尚風格。

VERSACE 2021 春夏系列 Mini Virtus Duo 腕錶。

迷人的金色，閃閃發光，總是能散發奢華氣質，襯托佩戴者的優雅，讓人一眼難忘。製錶工匠們以不同色澤的黃金材質，將腕錶打造的貴氣卻不失婉約內斂，再與各色寶石、錶盤⋯ 搭配組合，煥發高雅時尚氣息。

FENDI Timepieces Fendi IShine 系列玫瑰金腕錶。

PATEK PHILIPPE Twenty~4 系列 4910/1201R 玫瑰金腕錶。

頂級製錶品牌 PATEK PHILIPPE Twenty~4 女裝腕錶系列推出新作品 4910/1201R 玫瑰金腕錶，耀眼玫瑰金搭配中間錶盤的巧克力色形成和諧色彩組合，錶殼兩排鑲上銀白鑽石更是為其增輝；另一款 Twenty~4 Automatic 自動腕錶 7300/1200R-011，選用玫瑰 金打造圓形錶殼、錶帶，中央錶盤呈放射狀玫瑰金色，錶圈以品牌獨特「花邊風格」鑲上璀璨鑽石，展示截然不同的風格。VACHERON CONSTANTIN 為女裝腕錶 Égérie 系列增添一枚自動上鍊全金款腕錶，以淡雅的 18K 5N 粉紅金打造，輝映著中央錶盤上「織錦」紋飾，同時更強調舒適的佩戴感。 HARRY WINSTON Ocean 系列 Sparkling 大日期顯示腕錶，選用 18K 玫瑰金創作，釕晶打造的錶盤折射出動人的異彩，創造典雅的運動風格。

CHANEL BOY·FRIEND 系列米色金腕錶，搭配斜紋軟呢錶帶。

PATEK PHILIPPE Twenty ~4 Automatic 自動上鍊腕錶 7300/1200R-011 玫瑰金款。

CHANEL 經典的 BOY·FRIEND 系列腕錶以米金色黃金打造典雅八角形錶殼，並且以黃金色斜紋軟呢錶帶搭配，將金色環繞整個腕間。FENDI Timepieces 推出 Fendi IShine 系列腕錶 新作品，18K 玫瑰金色與不鏽鋼雙色錶殼與亮漆面皮革錶帶形成完美組合， 珍珠母貝錶盤上，隨著時間流動時標 寶石會在 12 顆白色拓帕石、12 顆漸層粉色及紅色拓帕石或 12 顆黑色尖晶石不斷的切換，新穎設計讓人驚喜不斷。 VERSACE Mini Virtus Duo 新作品則以香檳金色小巧錶殼，並在紅色琺瑯錶盤上飾以標誌性的 V 字形羅馬女神 Virtus 浮雕，佩戴者能夠選擇同樣為香檳金色的鏈帶或是紅色、黑色錶帶，創建 屬於自我風格。

HARRY WINSTON Ocean 系列 Sparkling 大日期顯示自動腕錶。

VACHERON CONSTANTIN Égérie 系列自動上鍊腕錶全金款。

來源：《珠寶之星》

更多精彩內容請至 《珠寶之星》