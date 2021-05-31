Vendôme Rhapsody 芳登狂想曲

藉著網路視訊，《珠寶之星》獨家採訪到 BOUCHERON 寶詩龍總裁 Hélène Poulit-Duquesne 女士與創意總監 Claire Choisne 女士，與她們分別暢談對於全新 2021 年 Histoire de Style, Art Deco 頂級珠寶系列，以及這個風格獨具大膽創新的法國經典品牌未來的想法。

寶詩龍 Lavallière Diamants 鑽石流蘇項鍊。

在 2015 年，Hélène Poulit-Duquesne 正式加入寶詩龍，肩負起拓展國際發展，並且在眾多頂級珠寶世家中強化自身品牌地位的任務，5 年來，寶詩龍不僅在芳登廣場一眾百年珠寶品牌的角逐競爭之中，以獨特創新的視野與大膽狂放的設計，走出頂級珠寶品牌的一條路。Hélène 說，寶詩龍 最在行的強項就是與客戶的溝通與服務。精彩的作品絕對不該曲高和寡，當客戶們需要的不僅僅是一件珠寶， 而是一件得以傳世傳家的藝術品，寶詩龍絕對可以滿足頂級客層的精神層 次需求。Hélène 甚至認為寶詩龍的作品百年之後絕對值得進入博物館典藏，成為人類文明一頁重要的篇章。

詩龍總裁 Hélène PoulitDuquesne 及創意總監 Claire Choisne。

談到百年，這次全新的 Histoire de Style, Art Deco 頂級珠寶系列正巧 呼應 100 年前 1920 年代咆哮的二○ 年代。F. Scott Fitzgerald 筆下《大亨小傳 The Great Gatsby》描摹的狂歡派 對與豪奢生活，飛來波女郎穿著搖曳生姿的流蘇禮服，顧盼生姿。創意總監 Claire Choisne 從寶詩龍的典藏檔案中典藏擷取靈感，並融入自己的視野，「我想利用三種對衡的力量，包括：純淨的線條、鮮明的設計，然後 以黑白為主色再點綴了一點綠色。」 成為這個系列最爽朗的宣言。一個極 具幾何美感，男女皆宜的珠寶系列儼然誕生。似乎自去年 Contemplation 系列開始，寶詩龍就出現了許多男模形象來詮釋珠寶作品。Hélène 和 Claire 都表示，其實他們不是特別為男性製作珠寶。而是「這些珠寶剛好 也適合男性佩戴。」

寶詩龍 Col Émeraudes 祖母綠寶石衣領項鍊。

總裁 Hélène 選出了她心中最具代表性的 Cravate Émeraude 祖母綠珠寶 領帶，因為這款可變換出 5 種佩戴方式的轉換式珠寶，不僅切合這個系列 的 1920 年代精神，而且是一種嶄新的呈現。至於創意總監 Claire 則選出了 Col Émeraudes 項鍊，她欣喜地賦予它一種 Art Déco 風格全新視角，因為百年來不曾有人將宛如芳登廣場的祖母綠切割寶石如此水平排列，成為一條獨特卻又當代風格獨具的 V 型項鍊。

來源：《珠寶之星》

更多精彩內容請至 《珠寶之星》