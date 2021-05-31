在系統中，我們都需要彼此

EMBA 雜誌總編輯方素惠 / 文

專訪他的時候是五月十二日，台灣的疫情還沒有爆發。待一星期後編輯把文章整理出來時，已經是風雲變色，內容因此讀來格外有感。

過去一年多來，問很多全球大師一個問題：疫情為他帶來什麼新的思考？很多人都有精彩的分享，但這次獲得的答案最令人感觸。

策略大師馬丁（Roger Martin）這麼說：「我希望企業能學習到前線員工的重要性。今天，阻止經濟完全陷入困境的，是這些在疫情中，在零售業現場以極低工資工作的人。他們必須用生命面對新冠疫情的威脅。」

馬丁是 Thinkers50 選出的全球第一商業思想家，他強調，我們必須認知到，在這個系統中，我們所有人都需要彼此。他說，經過疫情，領導人應該理解到，鬆弛（slack）並不是敵人（意思是說，不要算得太精）。領導人不要以為，所有事情都可以簡化和切割，因為企業不是機器，而是一個複雜的系統，其中有很多連結。

此外，他點破了過去多年來盛行於企業的策略流程盲點。如果你參加過不同企業的策略規劃會議，會發現，幾乎所有的流程都是從討論願景開始，之後列出為了達到願景，必須做的種種事項，形成一張清單，然後虎頭蛇尾結束。

「這些不是策略，這叫作計劃。」馬丁說。但因為「計劃」太多，互相爭搶資源，有些甚至方向彼此拉扯，因此無法真正發揮作用。

馬丁提供了一個簡單的策略架構。他指出，公司必須回答五個問題，而其中最重要的問題是，選擇你的戰場，以及你的獲勝方法（見三二頁）。

要對抗不斷改變的世界，今天，最重要的一個能力莫過於學習。作家黃春明曾說，如果你問一隻羊，牠會說：「我的工作是吃草，我的興趣是吃草，我的生活是吃草。」現在，學習也必須成為我們每個工作者重要的一部份：「我的工作是學習，我的興趣是學習，我的生活是學習。」

領導人必須重視學習在公司裡的角色，並設法把學習融入工作，成為日常工作的一部份（七四頁）。

在最近疫情吃緊的時候，很多人可能非常焦慮。調查顯示，有九九 ‧ 五％的人，平日就為「想太多」而苦。只要一不順利，腦中就會胡思亂想，而且大多是負面的想法。

如果任由腦中的負面念頭重複播放，就像一張破唱片一樣，將會成為你人生的絆腳石。相反地，我們應該主動挑選自己想要的配樂，有意識地在腦袋播放。只有這樣，才會發展出新的主旋律，掌握自己的人生（一○八頁）。

出處：EMBA 雜誌 418 期「學會如何學習 」

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來源：《EMBA 雜誌》418 期

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