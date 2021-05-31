美股周一休市 股指期貨小漲 市場關注經濟數據

周一 (31 日) 為美國陣亡將士紀念日 (Memorial Day)，美股休市一天，周二恢復正常交易。芝加哥期貨交易所 (CME) 旗下貴金屬、美國原油和外匯合約交易，提前於台北時間 6 月 1 日 01:00 結束。

美股期貨小幅上漲，來自市場對經濟復甦的信心仍強。標普 500 期指小幅走高，那斯達克 100 指數則平盤附近波動。

總結今年 5 月美股表現， 道瓊指數漲 1.94%，標普 500 指數升 0.55%，均為連續第 4 個月上升。那斯達克指數結束過去 6 個月漲勢， 5 月挫 1.53%。

休市之際，股市關注本周即將公布的經濟數據，其中，歐洲多國將公布 5 月份 CPI 和製造業 PMI，美國則會發布就業人數和非農就業數據。此外，從周二開始，多位美國聯準會官員預計發表談話，對後續行動做出表態。

除美國以外，英國也因春季銀行假期，倫敦交易所周一將休市一天，ICE 旗下布蘭特原油期貨交易提前結束。

美國進入長周末同時，也發布 1 年多來最低的 Covid-19 病例數，5 月 29 日報告 11976 例新病例，是自去年 3 月 23 日的 11238 例之後的最低水準。