新冠疫苗採購合約疑雲 高端提五點聲明

高端疫苗 (6547-TW) 開發的新冠疫苗，近期市場傳言不斷，對此，高端針對媒體報導發出五大聲明，強調國產疫苗為國內防疫布局的一環，與疾管署簽訂的預採購合約，是在疫苗符合標準與取到核可後，才會交貨。

高端疫苗聲明全文如下：

(一) 國產疫苗為國內防疫佈局中一環，為滿足國內防疫需求，本公司期待台灣盡快取得不同國內外廠家的合法疫苗，維護國民生命健康。

(二) 本公司自 2016 年起與美國國衛院 (NIH) 合作研發疫苗，2020 年初新冠肺炎疫情爆發，本公司即積極聯繫 NIH 並簽署授權合約，取得新冠肺炎候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行研發及生產。

(三) 本公司執行中的二期臨床試驗，係依食藥署規範執行，資料解盲後，試驗結果將呈交主管機關審查。本公司與疾管署簽訂之預採購合約，在安全性及有效性符合標準並取得主管機關核可後，方得交貨協助台灣防疫。

(四) 本公司新冠肺炎疫苗二期臨床結果如符合預期，將加速執行符合國際規範之三期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

(五) 本公司秉疫苗產業是國安產業的初衷，與國內外同業並肩打氣，一齊戮力同心，共同為抗疫努力!