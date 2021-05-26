為滿足需求 高端加價搶料 價格將反映成本

中央流行疫情指揮中心宣布，8 月底前包含國產疫苗將有 1000 萬劑，其中，高端疫苗 (6547-TW) 部分疫苗已封籤檢驗，業者坦言，疫苗原物料價格持續墊高，為滿足國內長期需求，已加價搶料，後續產品售價將反映成本。

新冠疫苗被視為抑制疫情蔓延的重要解方，國際藥廠積極加速生產疫苗、滿足需求，導致疫苗關鍵原物料成本走揚、交期拉長，包括璃瓶、針劑、針筒等，但由於相關產品技術均掌握在歐美大廠手上，台灣並無生產能力，台疫苗廠只能向海外訂購。

中央流行疫情指揮中心宣布，預計下 (6) 月會有 200 萬劑新冠疫苗到貨，8 月底前到貨量將有千萬劑，其中也包括國產疫苗，又以高端疫苗進度最快。

高端疫苗指出，疫情爆發後，疫苗原物料持續缺貨，部分關鍵原物料交期，從過去 3-6 個月拉長至半年以上，其中，疫苗空針去年中叫貨，到近期才空運來台。

高端疫苗開發的新冠疫苗，最快本月底公布臨床試驗數據，初步可先供應 500 萬劑，由於疫苗屬於次單位疫苗，技術較成熟、副作用比國內其他疫苗低，7 月可望開始施打，隨著原物料價格走揚，為儲備疫苗關鍵產品，高端已加價搶料並向上游廠商重複下單。

高端表示，去年開始都有掌握疫苗原物料發展，目前庫存量充足，可滿足國內需求，不過在成本墊高下，後續價格也將適時反映成本。