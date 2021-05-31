去年紓困呆帳浮現 台企銀首季逾放金額增至62.4億元

受紓困案影響，拖累台企銀 (2834-TW) 今年第 1 季逾放比攀升，資料顯示，台企銀首季逾放比攀升至 0.51%，逾放金額增至 62.4 億元，在國內疫情爆發、紓困 4.0 即將上路，未來是否衝擊銀行資產品質備受市場關注。

去年新冠肺炎疫情爆發，為挽救企業免於倒閉裁員，政府責成公股行庫出手紓困，但部分紓困案卻也讓銀行承受不小的呆帳壓力。

台企銀去年受樺福建設壞帳影響，導致去年第 4 季逾放比攀升至 0.5%、逾放金額飆破 60 億元，未料今年第 1 季部分中小企業紓困呆帳，讓台企銀逾放比持續攀升，截至第 1 季逾放比已達 0.51%、逾放金額達 62.4 億元、呆帳覆蓋率達 238.49%。

台企銀會計處處長周玉娟說，第 1 季逾放比提高，主要與中小企業紓困案呆帳有關，但至 4 月底為止，逾放比已下降至 0.5%，有緩步下降的趨勢，且這些紓困案都有信保基金承保，不會影響銀行債權回收。

台企銀今 (31) 日舉行線上法說，揭露第 1 季財務數據，稅前盈餘 12.98 億元，較去年同期減少 2.44 億元；資產品質部分，逾放比 0.51%、備抵呆帳覆蓋率 238.49%。

周玉娟說，第 1 季合併提存前稅前淨利 23.98 億元，與去年同期水準相當，主要反映該行放款業務推展有成及利差水準逐漸擴大。

另外，首季總放款營運量較去年同期成長 7.31%，總存放利差及淨利差分別為 1.28% 及 0.96%，分別較前一季增加 4 個 bp 及 5 個 bp。