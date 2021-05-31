聯發科年底前將推出Armv9架構新品

Arm 執行長 Simon Segars 今 (31) 日受邀參與 COMPUTEX 線上記者會並發表演說，內容提及，聯發科 (2454-TW) 是 Arm 的長期合作夥伴，每年出貨數億顆 Arm 架構晶片，年底前也將推出首款基於 Armv9 架構的新品。

Arm 表示，數位體驗型態不斷演化，運算的工作負載也越來越複雜及多元，加上 5G 運算需要全新的方法，因此推出全新的 Armv9 架構，提供全面運算解決方案，包括運算效能、安全性以及易於開發人員使用的特性。

Arm 認為，終端裝置的設計與規格極為多樣，因此透過裝置提供複雜的數位體驗是一大挑戰，而聯發科是 Arm 的長期合作夥伴，每年出貨數以億計的 Arm 架構晶片，現今也正運用 Arm 的全面運算解決方案，來升級更新的功能、觸及更大的市場。

Arm 也透露，聯發科為因應市場新需求，將在今年年底前推出其首款基於 Armv9 架構的產品，可望帶來效能、效率和安全性的優勢。

此外，Arm 也看好人工智慧將成為改善人類生活的巨大力量，尤其在台灣，多家廠商運用科技創造安全、高效率的裝置與基礎設施，其中，聯發科就運用全面解決方案，為其行動裝置帶來更多新功能，研揚科技 (6579-TE) 也運用 IoT 裝置，在臺北市打造智慧城市基礎建設。