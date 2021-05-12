聯發科今年擬招募超過2000人 碩士新鮮人年薪150萬元起跳

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (12) 日宣布，為因應業務拓展需求，預期在全球招募超過 2000 名優秀人才加入團隊，並提供優於業界的薪酬延攬新血，其中，碩士畢業新鮮人年薪 150 萬元起跳、博士畢業新鮮人年薪 200 萬元以上，外加與跨國合作的環境與學習平台，鎖定優秀人才加入聯發科。

聯發科表示，高素質的專業人才是公司最重要資產，因應公司持續布局 5G 、AI、無線通訊、智慧物聯網等關鍵技術，將擴大徵才，此次招募數量較以往大幅成長，期待以具競爭力的整體薪酬、充滿挑戰與學習的環境以及跨國學習與成長的職涯舞台，吸引優秀菁英加入。

聯發科也進一步說明公司晉用新人的原則，除了衡量所學背景的本質學能外，也看重應徵者是否符合公司核心價值，可否融入公司文化，包括誠信正直、創新思維、兼容並進、客戶導向與不斷精進等特質，期待能招募具備創新思維、主動學習及強烈企圖心的優秀人才。

聯發科核心技術領域涵蓋通訊、計算、多媒體三大範疇，期待包括電子電機、電信通訊、資工資科及電控動機等相關科系畢業生，歡迎對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

聯發科也建議職場新鮮人除了解求職公司外，面試前釐清自己的專長與興趣，以聯發科為例，除了提供具市場競爭力的薪資福利外，還擁有與全球同仁跨國合作的機會，讓優秀人才透過交流與合作，擴大視野與世界接軌。

更重要的是，在總部就能直接參與最先進的核心技術研發，擴大技術學習的深度與廣度，提供開放多元且鼓勵創新的工作環境，這些隱性價值的累積，更是年輕人加入職場時需要考量的條件。

聯發科補充，公司近年在各類產品線皆展現高度競爭力，去年營收首度突破 100 億美元大關，公司大手筆發給員工每人 10 萬元激勵獎金，全球位於亞洲、歐洲、美洲的全體員工約有 1.7 萬人獲得獎勵，總獎金超過 17 億元。

此外，聯發科為展現對營運前景的信心，公司未來四年每年加發 16 元股息，說明看好未來發展，今年研發費用更預計投入超過 1000 億元，持續強化所在產業的全球領先地位，在高度競爭的國際舞台上發光發熱。