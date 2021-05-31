關注焦點：

周一：中國 PMI (21：45)

周二：澳洲議息 (12：30)

美國 PMI (21：45) ISM (22：00)

周三：褐皮書 (深夜 02：00)

周四：ADP (20l15) PMI(21l45)

ISM (22：00)

周五：美國 5 月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

07：50 日本 4 月零售銷售年率 ‧ 預測 + 15.3%‧ 前值 + 5.2%

18：00 歐元區 4 月 M3 貨幣供給年率 ‧ 預測 + 9.5%‧ 前值 + 10.1%

20：00 德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 月率初值 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.7%

20：00 德國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年率初值 ‧ 預測 + 2.3%‧ 前值 + 2.0%

20：00 德國 5 月消費物價調和指數值 HICP) 月率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.5%

20：00 德國 5 月消費物價調和指數值 HICP) 年率 ‧ 預測 + 2.5% 前值 + 2.1%

XAU 倫敦黃金 - 金價下探趨向線支撐，短線尚處承壓

美元上周後段自低位回升，投資者正關注美聯儲是否接近於開始討論縮減資產購買。在嚴重做空美元的市場裡，僅僅暗示縮表就足以抑制進一步的拋售。美聯儲官員淡化了對通脹立即引發政策反應的直接擔憂，但頗有影響力的副主席克拉里達在語氣上有了微妙的轉變，承認談論政策變化的時機可能正在臨近，這給予美元支撐。此外，紐約時報報導美國總統拜登周五宣布 6 萬億美元的 2022 年預算案後，美債收益率上升，亦給予美元提振。本周歐洲、日本和美國將公佈 PMI 數據，而周一 OECD 將發布經濟展望，周二澳洲央行公布利率決議，周五壓軸登場的有美國非農就業數據。

倫敦黃金方面，金價在衝破 1900 美元關口之後，一度升上 1912.50 美元，但其後由於美元反彈，使得金價亦相應回跌，但至周五金價又轉跌為升，重登 1900 美元上方，此前數據顯示，美國 4 月消費者物價急升，提振了黃金作為通脹對沖工具的吸引力。美國 4 月消費者物價同比急升，一項衡量核心通脹的指標升穿美國聯邦儲備理事會 (FED)2% 的目標。技術走勢而言，圖表尚見 RSI 及隨機指數對應價位已分別出現了兩級背馳及三級背馳，示意著金價的回調傾向。當前關鍵支持位先會回看上升趨向線 1880 水準，若後市跌破此區，或見調整壓力加劇；較大支撐看至 1850 以至 200 天平均線 1841 美元。至於上方阻力料為 1900 及 1913 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

5 月 17 日–1,035.93 噸

5 月 18 日–1,035.93 噸

5 月 19 日–1,031.27 噸

5 月 20 日–1,037.09 噸

5 月 21 日–1,042.92 噸

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 28 日上午定盤價：1892.45

5 月 28 日下午定盤價：1899.95

倫敦黃金 5 月 31 日 – 6 月 4 日預測波幅：

阻力位： 1910 – 1923 – 1938 – 1978

支持位： 1896 – 1882 – 1858 – 1838

倫敦黃金 5 月 31 日

預測早段波幅：1898 – 1915

阻力位：1922 – 1934 – 1946

支持位：1894*– 1884 – 1858

XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變，仍處回調風險

倫敦白銀方面，近日整體走勢處於窄幅橫行，但隨著圖表見 RSI 及隨機指數已處下行，而這一段升勢形成一上升趨線位於 27.47 美元，上周五已見下試著此區，故本周若可明確跌破，將見銀價陷入回調階段。以黃金比率計算，38.2% 的回調幅度為 26.88，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 27.95 及 28.30，下一級參考本月高位 28.74 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

5 月 17 日–17,598.97 噸

5 月 18 日–17,780.75 噸

5 月 19 日–17,780.75 噸

5 月 20 日–17,821.15 噸

5 月 21 日–17,878.85 噸

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

倫敦白銀 5 月 31 日 – 6 月 4 日預測波幅：

阻力位： 28.30 – 28.70 – 29.55 – 30.40

支持位： 27.45 – 26.95 – 26.10 – 25.25

倫敦白銀 5 月 31 日

預測早段波幅：27.55 – 28.15

阻力位：28.40 – 29.00 – 29.55

支持位：27.20 – 26.55 – 26.45

EUR 歐元 - 美元盤整待變，關注本周數據表現

美元指數近兩個月的下跌，至上周二低見 89.53，過去兩周美指已多試探試 89.50 水準，故留意若本周仍可繼續守住此區，或見有重新走穩的傾向。當前焦點是一道下降趨向線形成的阻力位於 90.10 水平，突破此區料見較明顯的反撲。以自 3 月 31 日高位 93.44 的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 91.05，50% 及 61.8% 分別為 91.50 及 91.95 水準。至於向下較大支持參考 1 月低位 89.21 以至 2018 年 2 月的低位 88.25。

歐元兌美元方面，匯價自三月低於 1.1702 低位反覆走高，至本周升見 1.2260 水準上方，累計上漲約 4.5%；上望延伸阻力看至 1.2350 水平，進一步將看至 1.25 關口。不過，圖表見 RSI 及隨機指數正自超買區間下調，故若後市回落至 10 天平均線 1.2170 下方，需慎防歐元兌美元將出現調整，另一焦點為近月以來持續守穩著的 25 天平均線，本月兩度險守此指標，目前位於 1.2115 水平，若此區失守，料見歐元有較顯著的沽壓。黃金比率計算，38.2% 的回調幅度在 1.2050，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。

預估波幅：

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2170* - 1.2115 - 1.2050 – 1.1985

JPY 日圓 - 日本經濟疑慮緩止日圓升勢

美元兌日圓走勢，近一浪的升勢匯價再次停步於 110 關口之下，而圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域維持下行，可望美元兌日圓續有下試壓力。支持關鍵將會直指上月低位 107.46，需留意由於匯價在近兩個月已盤整在高位區間，故若失守此頸線位置，料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度為 107.75，擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 110.00 –111.00 - 112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

GBP 英鎊 - 英鎊承壓，數據顯示美國通脹急升

英鎊兌美元周五下跌，此前公布的數據顯示，美國 4 月消費者物價急升，證實美國經濟復甦勢頭強勁。英鎊未能守住周四的漲幅，當時英國央行官員就升息時機發表評論。英鎊上日從英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 委員弗利葛的評論中尋獲一些支持，這些評論被解讀為偏鷹派基調；弗利葛周四表示，英國央行可能要到明年晚些時候才會加息，但如果經濟反彈速度超過預期，可能在明年早些時候加息。英國央行首席經濟學家霍爾丹 (Andy Haldane) 警告稱，英國企業面臨的成本壓力有可能導致高價格，從而嵌入到薪資要求中，這與前幾十年的工資 - 價格螺旋式通脹相呼應。

英鎊兌美元方面，可留意 2 月觸高 1.4235，而上周高位亦止步於 1.4233，故或許當前正形成一組雙頂型態。再者，圖表亦見 RSI 及隨機指數正自超買區域回落，或見英鎊有進一步下試風險。黃金比率計算，38.2% 的調整幅度為 1.40，擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3940 及 1.3875 水平。另一焦點為近幾個月一直守穩著的 100 天平均線，目前位於 1.3850 水平。向上較大阻力預估在 1.4380，下一級看至 1.45 水準。

本週要聞：

英國 5 月 CBI 零售銷售差值為正 18

預估波幅：

阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500

支持 1.4000 – 1.3940 - 1.3875

CHF 瑞郎 - 瑞士央行總裁喬丹認為瑞士的通脹風險不大

瑞士央行總裁喬丹 (Thomas Jordan) 在瑞士周末報 (Schweiz am Wochenende) 周六刊出的專訪中表示，央行對全球經濟復甦保持審慎樂觀的態度，他認為瑞士只有溫和的通脹風險。喬丹呼應他周二的講話，稱瑞士經濟並未過熱，其貨幣政策“適當”。

美元兌瑞郎方面，上周匯價大致持於 0.89 水準上方，而圖表亦見 RSI 及隨機指數已自超賣區域呈初步回升跡象，預料短線美元兌瑞郎很大機會展開反撲。上望目標將留意 0.9050 及 250 天平均線 0.9120 水準。以近兩個的累計跌幅計算，38.2% 的反彈水準為 0.9135，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。下方支持先參考 0.8870 以至 1 月低位 0.8754，下一級看至 0.86 水平。

預估波幅：

阻力 0.9050 - 0.9120* - 0.9200

支持 0.8870 - 0.8754 – 0.8600

AUD 澳元 - 澳元窄幅橫盤，短線傾向破底下試

澳元兌美近日勉力守位 0.77 水準，圖表見 RSI 及隨機指數走低，MACD 指標亦已告下破訊號線，可望澳元短期傾向破底下行，而這個底部為 0.77 水準，此區同時亦為 50 天平均線，倘若明確破位，可望澳元將開展新一輪跌勢，較大支持位看至 0.7580 水準，進一步關鍵在 250 天平均線 0.7420 水準。上方阻力則預估在 0.7820 以至 0.79 水平。

預估波幅：

阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*

支持 0.7700 – 0.7580 – 0.7420

NZD 紐元 - 央行立場轉趨強硬，加息前景提振紐元

紐元兌美元方面，央行意外強硬的立場料有助繼續推高紐元，而技術上，隨著匯價在周三突破 0.73 關口，之前已兩度探試未果，故若可繼續持穩此區上方，配合圖表亦見 MACD 指標亦剛重新上破訊號線，可望紐元歷經一個月時間的盤整後，將再踏上升軌。上延目標料會看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463，進一步參考 2017 年 7 月高位 0.7557 以至 0.7750 水平。下方支持預估在 50 天平均線 0.7145 以及 0.70 關口。

預估波幅：

阻力 0.7390 – 0.7463 – 0.7557 – 0.7750

支持 0.7300 - 0.7145 – 0.7000

CAD 加元 - 加元受制 1.20 關口，短期或見回調風險

美元兌加元走勢，縱然美元兌加元在上周二創出六年低位，但匯價暫見仍繼續守在 1.20 關口上方，圖表可見 RSI 及隨機指數自月初以來已自超賣區域有初步回升跡象，MACD 指標更剛上破了訊號線，故若匯價本周仍可持穩於 1.20 關口之上，可望美元兌加元傾向重新走穩。向上阻力先會回看 1.2150 及 25 天平均線 1.2235 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2535 水平。而下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

預估波幅：

阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535

支持 1.2000* – 1.1680

CL 紐約期油 - 油價走勢受制，核談判進行伊朗供應可能回歸

強勁的美國經濟數據和對全球需求反彈的預期蓋過了對制裁解除後伊朗增加供應的擔憂，令美國原油期貨跌幅受限。自 4 月以來，伊朗和世界幾大國在維也納進行談判，以制定伊朗和美國在制裁和核活動方面必須採取的舉措，從而恢復全面履行伊朗 2015 年核協議。美國能源信息署 (EIA) 最新的月度報告中表示，美國原油產量在 2 月受到寒流影響後，3 月躍升 14.3%，至 1,120 萬桶 / 日。根據能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 的數據，活躍鉆機數已連續九個月上升，這是衡量未來產量的一個早期指標。石油輸出國組織 (OPEC) 消息人士表示，隨著產油國在需求復甦預期與伊朗可能增產之間權衡，OPEC 及其盟友組成的 OPEC + 可能在周二的會議上堅持當前逐步放寬石油供應限制的步伐。

技術圖表所見，油價近月頂部位於 67.50 美元，在這段時間仍未可作出明確突破，預料短線若未有突破此區，油價傾向再作調整。較大阻力料為 68 以至 70 美元關口。支持位則預估在 25 天平均線 65.00 及 63.60 美元，下一級看 61.50 美元。

預估波幅：

阻力 67.50 – 68.00 – 70.00

支持 65.00 – 63.60 – 61.50

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)