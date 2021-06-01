熱錢湧入 台幣強升逾1角觸及27.502元 改寫逾24年新高

熱錢湧進亞洲，人民幣走揚，新台幣兌美元匯率今 (1) 日早盤也強升逾 1 角，直逼 27.5 元關卡，觸及 27.502 元，改寫逾 24 年新高，匯銀人士指出，台幣升勢太強，導致美元乏人問津，新台幣近期有機會衝破 27.5 元，央行穩匯壓力越來越大，尾盤是否加大調節力道待觀察。

台北股匯持續上演雙漲走勢，大盤站穩萬七關卡，直逼 17200 點，由於外資積極匯入買超，加上出口商拋匯潮，合力推動新台幣強勁升勢，5 月 31 日連闖 27.7 元、27.6 元兩道關卡，終場在中央銀行調節下，收 27.657 元，仍改寫逾 24 年新高，為 1 個多月來單日最大升幅。

台幣升升不息，今天以 27.61 元開出後，隨即展開猛烈升勢，一度升值 1.55 角，達 27.502 元，為 1997 年 2 月初以來的新高。

人民幣兌美元 5 月起快速升值，迫使中國人行 14 年來首度上調金融機構外匯存款準備金率，可望收緊銀行體系內的美元流動性，以緩解升值壓力，不過，人民幣今日持續走升，早盤約升 0.05%。

美元指數失守 90 關卡，觀察今日主要貨幣表現，台幣強升 0.52%，為亞幣最強勢，日圓及新加坡幣均升值 0.1%，韓元、泰銖同步走升。