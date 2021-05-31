【倫元投顧】挑戰17000點關卡

◆盤勢分析

美股在走它自己的路，美股的漲跌已經不太影響台股的波動，因為美國將解封、經濟將加溫等等，所以美股擔心的是通膨問題，但台灣疫情升溫使得短線資金不敢進駐電子，電子比重仍然低迷不到 5 成 (44%)，電子股雖然資金比重不高，但很多個股不需要太大成交量即可走高，說明短線浮額已清洗乾淨。

從大盤觀察，週日台灣疫情稍稍降溫 + 國產疫苗緊急上市，台股立刻以大漲反應，顯然市場買盤被壓抑太久、出現買力大增現象，技術線型分析，目前加權指數正向 5 月 11 日 17137 點的最後空頭防守線挑戰，如果可以填補 17137~17235 點的起跌空方缺口，則多頭架構就更為紮實。

從盤面觀察，早盤短多力擠進原物料族，鋼鐵、航運、電纜、造紙等表現活躍，電子比重則是在 4 成下游走 (最低來到 35%)，10 點之後電子開始升溫而航運股開始拉回，被動元件、IC 設計、面板等次族群表現皆不弱，說明電子股走向類股輪動、個股表現節奏。

楊天迪 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任

