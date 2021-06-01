【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週一美股因陣亡將士紀念日休市一天，中長線觀察重點為美國總統拜登的 2022 財年 6 兆美元預算及 FED 是否對 QE 減碼提前時程，美股四大指數短期偏多。

2. 由以三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤持續反彈。

（2）均線：支撐為 16,500 點至 16,600 點，壓力為 17,200 點至 17,300 點。

（3）技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 196 點附近，壓力為 206 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 台股選股方向可留意 2021 年展望佳、預期 5 月營收靓、第二季營運正向、半導體、電動車、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

5. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在季線之上並持續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、預期 5 月營收靓、第二季營運正向、半導體、宅經濟、金融、運輸、原物料、高殖利率、防疫 / 生技等。

6. 政府採購國產疫苗引發炒股疑雲，蔡總統昨（31）日親上火線，否認各界針對國產疫苗炒股的質疑，她喊話歡迎指控者提出證據，一定會依法嚴查，若無證據，也不應「捕風捉影」，抹煞專家投入疫苗研發的努力。週二可觀察 6547 高端疫苗等新冠疫苗股能否止穩。

7. 台北國際電腦展（Computex）31 日登場，處理器龍頭大廠英特爾以「釋放創新（Innovation Unleashed）」為主題發表開幕演說，宣布與合作夥伴攜手推動數位轉型，持續以 5G 及其開放式架構推動創新，包括與廣達合作 5G 雲端及邊緣運算，與 2454 聯發科合作打造 5G 模組開始出貨，而 2353 宏碁、2357 華碩、惠普等品牌廠、也將在今年推出 5G 連網筆電。

8. 繼康寧、2409 友達在第二季安排歲修之後，京東方也宣布自 6 月開始各廠區將陸續歲修，由於京東方面板工廠有十幾座，估計歲修時間將長達三個月，市調機構預估，對於第三季面板產能影響約 3～5％。先前市場對於下半年面板景氣的看法出現雜音，不過第三季全球最大面板廠京東方歲修，一定程度影響面板供給，讓面板吃緊的狀況延續。

9.IC 設計廠敦泰（3545）昨（31）日公布 4 月自結稅後純益 7.21 億元，年增 29.3 倍，每股純益 3.34 元，一個月就賺進首季 86％的獲利。

10. 威剛（3260）搶搭記憶體市況大好熱潮，受惠本季原廠 DRAM 晶片平均價格大漲約兩成，第 3 季持續看升，今年獲利喊衝，法人看好，威剛今年獲利可望直逼 31 億元，較去年大增逾一倍，每股純益挑戰 12 元，創新高，若考慮可轉換公司債轉換後導致股本膨脹，每股純益也可達 11.49 元。

