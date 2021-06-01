〈台股盤中〉電子權值股齊揚 金傳休兵 拚站穩17100點

美股因陣亡將士紀念日休市一天，台股電子三雄齊漲，資金逐步回流電子股下，今 (1) 日漲逾百點，不過金融、傳產股面臨籌碼反壓，族群走勢拖累大盤表現，指數一度走低回測平盤，多頭力拚先守住 17100 點，估量 5000 億元。

權值股方面，電子三雄持續領軍走揚，台積電盤中漲勢收斂至平盤，鴻海站穩盤上、漲幅約 1%、聯發科一度翻黑；大立光則大漲逾 2%、聯電也有約 0.7% 漲幅，華邦電、旺宏、上銀開高震盪漲幅超過 2%，扮演撐盤要角。

IC 設計族群買氣持續強勁，敦泰、驊訊、通嘉、亞信、點晶九暘、太欣一度攻漲停，安國、沛亨、晶豪科、大漲逾半根停板；笙科、笙泉、威盛、佑華等買氣也很熱絡。

記憶體市況大好，原廠 DRAM 晶片平均價格看升，威剛開高震盪、漲幅逾 4%，商丞拉逾半根停板，十銓、宇瞻、廣穎、創見、品安等均站穩紅盤。

貨櫃航運族群進入拉回整理，萬海盤中黑翻紅，漲幅約 2%、長榮也有約 2% 漲幅，陽明、建新國際、中櫃、台船、東森等力守紅盤。

法人表示，電子股人氣回籠，不過股市站穩均線，位階也在相對高檔，加上國內疫情仍有變數，短線急彈後也面臨反壓，後續觀察個股 5 月營收表現。