【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

天降甘霖，缺水壓力緩解；台經院公布，4 月製造業景氣燈號連二月黃紅燈；LCD 面板需求強勁，三星宣布再度延後關廠，推升面板勁揚；配合電子、傳產外銷動能強勁，31 日台股在上述利多消息刺激下開高走高，高價股、電子股重掌優勢，雖然國產疫苗取得政府採購合約，生技股出現利多出盡現象，仍無阻買氣回流台股，令大盤站上 17000 點關卡，終場加權指數收在 17068.43 點，漲 197.57 點或 1.17%，成交額 5401.17 億元。OTC 指數收在 201.87 點，漲 1.22 點或 0.61%，成交額 642.01 億元。



五月最後交易日台股連二日大漲，惟月線結束連六紅，9 日 KD 值皆達過熱超買區。籌碼方面，三大法人僅投信小幅賣超，其中外資雖連二日買超，但 5 月仍賣超 3456.74 億，前 5 月則賣超 6323.43 億。指揮官陳時中表示，Rt 值（有效傳染數）已從 15 降至 1.02，疫情朝可控範圍前進；立法院拍板，紓困 4.0 追加預算到 8400 億元，預計 6/3 上路，二項消息令股民信心大升，惟統計本波低點 (5/17) 至今已漲 1908 點，逾 12%，雖然台股基本面表現不錯，但短線漲幅過大，不建議追高，可於指數略為回檔時，逢低介入財報表現佳的低本益比股波段操作。

