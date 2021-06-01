〈台股盤前〉電子逐漸重回主流 領頭挑戰萬七上套牢反壓

台股昨 (31) 日大漲 197.57 點，收在 17068.43 點，睽違 3 周終於在收月線之際再度站回萬七關卡上，成交值也放大至 5356.6 億元，法人指出，國內疫情有趨緩的跡象，再加上航運股成交比重已降至 30% 之下，電子股則拉升至 44%，電子股可望逐漸重回主流，接棒維繫多頭人氣，惟須留意，技術面上將面臨 17000 點以上的套牢籌碼反壓。

元大投顧指出，隨著蘋果將於 6 月 8 日舉行 WWDC 大會、iPhone 供應鏈 6 月陸續進入拉貨旺季，以及 Intel、AMD 伺服器新平台的換機效應，有望驅使類股輪動。

三大法人昨日在集中市場買超 160 億元，其中，外資買超 131 億元，自營商也買超 28.9 億元，均呈現連 2 買，僅投信終結連 5 買，微幅調節 0.42 億元。

立法院昨三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，提高紓困振興特別預算上限至 8400 億元，並延長至明年 6 月底，央行認為，紓困可望維繫一定的經濟動能，並抵銷疫情衝擊。

台北國際電腦展 COMPUTEX 2021 線上開展，晶片大廠英特爾執行長基辛格重申英特爾的 IDM2.0 計畫，並宣布再推出 2 款 TigerLake 產品、5G 新品，而下一代 AlderLake 正送樣客戶測試中。

鴻海公告與泰國國家石油公司 (PTT) 簽署合作備忘錄，將協助泰國汽車業者在泰國和東協地區加快電動車的生產和銷售。

HIS 公布 5 月面板報價，TV 面板價格月增 3.0-3.5%，為連 12 個月上漲，IT 面板價格月增 2.6-7.3%，隨電視大尺寸化成趨勢，且 IT 受惠於消費者數位轉型，預期下半年報價處高檔。

日經新聞報導，日本經濟產業省將支持台積電在日本設立晶片研發中心，並挹注約 185 億日圓 (約新台幣 47 億元) 一半的研發中心成本，研發最先進的半導體製造技術，20 多家日本企業也將參與該計畫。

元大投顧表示，5 月 K 線雖收黑，但留了長下影線，顯示多方仍具支撐力道，由於股市位階仍高，國內疫情變數仍大，短線急彈後大盤也將面臨 17000 點以上的套牢籌碼反壓，因此 6 月台股轉趨震盪整理的可能性較高。