〈中經院發布PMI〉疫情衝擊 八大非製造業看未來半年展望全數緊縮

中華經濟研究院今 (1) 日公布 5 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) ，中斷連 11 個月擴張，一口氣驟跌 10.9 個百分點至 49.2%，轉為緊縮，創一年來新低，同時，全體非製造業「未來六個月展望」指數，重跌 30.1 個百分點至 37.7%，創 13 個月來新低，八大產業全數回報，未來六個月展望呈現緊縮，反映疫情嚴峻衝擊。

中經院院長張傳章表示，本次指數調查跌至 1 年來低點，主要是反映非製造業廠商憂心疫情不知將持續多久，無法正常營運，恐造成資金斷鏈風險。

中經院指出，非製造業未來半年全數回報緊縮，依緊縮速度排序，分別為住宿餐飲業 (10.0%)、零售業 (33.3%)、金融保險業 (34.4%)、教育暨專業科學業 (41.7%)、資訊暨通訊傳播業 (42.9%)、運輸倉儲業 (44.8%)、批發業 (45.5%) 和營造暨不動產業 (48.3%)。

其中，住宿餐飲業 10.0% 和零售業 33.3% ，均創下去年 5 月以來新低。

圖表：中經院提供。

就 5 月 NMI 來看，4 項組成指標中，商業活動和新增訂單緊縮，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，已有三大產業緊縮，分別為住宿餐飲業 (12.5%)、零售業 (48.9% 和金融保險業 (49.0%)。

中經院說明，由於我國在 5 月中旬升級三級疫情警戒，非製造業的商業活動、新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指數分別大跌 20.7 與 19.8 個百分點轉為緊縮，指數各為 42.8%、45.0%。

不過，供應商交貨時間 (受託工作完成時間) 連 19 個月維持 50% 上，指數續揚 0.4 個百分點至 58.5%，續創新高；而存貨連 2 個月擴張，但指數微跌 0.3 個百分點至 51.5%，採購價格 (營業成本) 也回跌 2.1 個百分點至 65.0%。