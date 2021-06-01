疫苗進展提升市場信心 英鎊升至3年高位

由於押注英國有望隨著疫苗接種推進，幫助經濟復甦，英鎊受到追捧，升至 3 年以來最高。

截至台北時間周一 (1 日) 下午 13:13，英鎊兌美元報 1.4232，漲 0.16%。此前一度漲至 1.4250，突破 2 月份的峰值，創下 2018 年 4 月以來的最高，今年以來漲幅達到 4.2%。

(圖表取自 investing.com)

根據彭博社和約翰霍普金斯大學收集的數據，根據目前的接種速度，3/4 的英國人口將在 1 個月內接種兩劑疫苗。

東京 Ueda Harlow Ltd. 分析師 Toshiya Yamauchi 表示，英鎊受到青睞，因為疫苗接種的進展使英國比其他國家更接近經濟正常化，他預計英鎊有望邁向 1.45 水準。

英鎊的上漲，反映了英國在遏制疫情方面的相對成功，官方計畫在 6 月 21 日全面重新開放經濟。

增長前景的改善，也讓人們更相信，英國央行可能加入加拿大和紐西蘭，發出明年可能開始升息的信號。

根據彭博數據，隔夜指數交換利率 (Overnight-indexed swaps, OIS) 表明央行在 2022 年 8 月前提高基準利率的可能性為 46%。

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