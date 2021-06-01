美元下跌 還可能「三重獲利」？

美國聯邦準備理事會 (Fed) 決策者，包括 Fed 副主席克拉里達和舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利認為政策仍需支持經濟復甦和就業，但開始承認接近撤回對美國經濟的一些危機支持舉措，即談論縮減每月 1,200 億美元公債購買之問題。可是，儘管美國有經濟和通貨膨脹反彈的跡象，但 Fed 仍以現有的速度進行印鈔之立場似未動搖，致使美元指數 2021 年以來的漲幅回吐殆盡。

美元兌主要貨幣本季以來表現

資料來源：湯森路透

隨著通貨膨脹成為全球經濟復甦面臨的風險，國際金融市場充裕的流動性，推動大宗商品價格上漲，引發中國貨幣政策當局是否需要通過人民幣升值來降低進口物價水平的臆測，在美元疲弱之際，美元兌人民幣自今年 4 月以來不斷走升。

大宗商品過去 12 個月大幅上漲

資料來源：湯森路透

有鑒於本地買入人民幣有相關限制，若投資人判斷人民幣有升值空間，可透過「外匯保證金交易」，賣出美元兌境外人民幣 (USD/CNH)，待美元下跌(即 CNH 升值) 至理想價位時再回補作平倉，賺取匯率價差，並在平倉出場前此段期間，所賣出的美元需要支付換匯損失 (利息差支出)，但所買入的境外人民幣(CNH) 利率較高，可收取換匯利益 (利息差收入)，而且於銀行承作「外匯保證金交易」所存入的保證金(擔保品)，通常為美元，銀行會計算存款利息，即可能享有” 三重獲利”。

外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要。遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 於今年 4 月 22 日舉辦了一場「外匯交易分享室」研討會，與客戶分享如何掌握外匯操作及如何運用「外匯保證金交易」特性作「先買後賣｣或「先賣後買｣的雙向交易，獲取可能的”三重獲利” (匯率價差、存款利息及換匯利益)，並利用實例說明如何運用停損掛單來保障獲利，當然，亦少不了介紹遠東商銀的外匯保證金網際網路交易平臺 - FETP，內容相當豐富。

觀看「外匯交易分享室」網址：

https://www.feib.com.tw/foreignexchange/detail.html

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818。

遠東商銀外匯保證金交易專頁及客戶須知：

http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」

網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

掃瞄以下 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke) 加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號，或用 LINE 以 ID 搜尋「@feibmargintrading」加入 LINE 好友。

延伸閱讀:

1. 遠東商銀外匯講座－外匯交易分享室｜影音新聞



2. 外匯保證金交易，三個關鍵選項很重要

3. 常見外匯 Q&A

4. 美元跌勢反彈？踏足外匯保證金交易，多空皆可操作！ft.Allen｜鉅亨看世界