台積電翻紅、貨櫃三雄噴漲停 台股漲93點收17162點

台股今 (1) 日高檔震盪，傳產股早盤陷入多空激戰，不過，盤中買盤逐漸湧進航運及鋼鐵，聯發科、聯電等電子權值股漲勢收斂，但台積電終場強勢收紅，貨櫃三雄更全面亮燈漲停，帶動指數上漲 93.95 點，收在 17162.38 點，成交值略收斂至 4621.74 億元。

電子股互有漲跌，權王台積電今日一路在平盤附近整理，終場小漲收 598 元；聯發科開高走低，早盤一度攻抵 1015 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑並跌逾 1%；聯電、國巨同步震盪走低，股王矽力重摔逾 7%；不過，大立光、鴻海、日月光投控、華碩、瑞昱等仍維持上漲走勢。

IC 設計股成為多頭指標，敦泰受惠漲價與晶片短缺效應，4 月獲利大爆發，累計前 4 月每股大賺 7.58 元，超越過去十年總和，帶動今日股價直奔漲停，達 232.5 元，此外，多檔 IC 設計股包括亞信、通嘉、驊訊、九暘、安國等同步亮燈漲停，買氣暢旺。

海運市場不斷傳出漲價消息，本土法人也上調陽明、長榮獲利財測，航海王今天早盤陷多空交戰，隨著買盤逐漸湧現，貨櫃三雄強勢翻紅，並全面攻上漲停板，萬海收 159.5 元，續改寫歷史新高，長榮、陽明分別收在 108 元、112.5 元。

觀察盤面焦點族群，鋼鐵股早盤陷入多空激戰，中鋼股價回穩後漲逾 1%，威致、海光亮燈漲停，大成鋼、盛餘、中鴻、世紀鋼等中下游廠漲勢也相當強勁。面板股同樣交投熱絡，以彩晶漲近 3% 表現最強，友達及群創昨天攻上漲停後，今天早盤維持強勁走勢，但終場仍不敵賣壓，拉回至平盤附近。

國產疫苗近來掀起論戰，儘管高端疫苗獲得政府訂單支持，但解盲結果未公布，市場投資人不買帳，股價吞下第二根跌停，收 315.5 元；疫苗原液代工的台康遭打入跌停後，午盤受惠郭台銘遞交疫苗申請書後，股價隨即直奔漲停。