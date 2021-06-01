〈台股盤後〉電子股電力十足+航海王拉尾盤 大漲93點、收17162點

美股昨日休市，但台股今 (1) 日多方續強，聯發科雖然千元大關得而復失，但是 IC 設計股強漲，電子成交比重也回升至 5 成以上，尾盤又有航運股拉尾盤，加權指數終場上漲 93.95 點，收在 17162.38 點，持續延 5 日線挺升，成交值量縮至 4621.73 億元。

權王台積電今日開高一度攻至 599 元，終場收在 598 元、上漲 0.16%；聯發科重返千元大關後遇壓翻黑，終場下跌 1.8%、收在 977 元；股王矽力 - KY 大跌超過 7%，收在 3420 元，但前任股王大立光上漲逾 1%，以 3065 元作收。

IC 設計族群為今日盤面焦點，普誠、安國、通嘉、點晶、敦泰、九暘、佑華、太欣、驊訊、亞信全數收漲停板。

航海王尾盤再度揚帆，貨櫃三雄全數以漲停作收，台航、台驊投控也收漲停，航空雙雄也表現搶眼，新興、四維航、建新國際、慧洋 - KY、志信、中櫃、台船等都有 3-5% 漲幅。

值得留意的是，疫苗概念的高端疫苗苦吞第二根跌停, 而郭台銘今日中午火速送件進口疫苗，其入股的台康生技也從跌停板急拉，終場狂飆漲停作收。

整體來說，台股上周站回均線之上，顯示疫情利空鈍化，今天進入 6 月第一個交易日，電力十足，接下來，5 月營收即將陸續公布，加上 6 月將有季底作帳行情，有業績加持的個股預期將有表現的機會。