〈馬國祭封城令〉華新科、凱美當地產線維持產出 均估對營運無重大影響

馬來西亞加強防疫，今 (1) 日起實施全面封鎖行動管制令，被動元件廠華新科 (2492-TW) 以及凱美 (2375-TW) 在馬來西亞均設有廠房，不過，2 家公司均表示，對營運無重大影響。

馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有企業自 6 月 1 日至 14 日停止營運，僅開放必要經濟和服務領域、特定製造產業仍可維持部份生產營運。

華新科表示，馬來西亞子公司 Kamaya Electric (M) SDN. BHD 已取得可繼續營運之許可函，可開放 60% 員工至公司上班，目前安排間接人員居家辦公，產線人員持續生產運作。

據了解，華新科馬來西亞廠，產品線涵蓋車用、消費性電子等電阻、占整體產能約 2 成，華新科表示，將全力配合當地政府最新的防疫規定及防疫措施。

凱美也表示，旗下旺詮子公司 ASJ Component (M) Sdn. Bhd. 符合特定製造產業的規範，將配合政府政令管制 60% 員工進廠，同時提高中國廠區產出，以滿足客戶需求；旺詮大馬廠主要生產晶片電阻，月產能約 150-170 億顆。