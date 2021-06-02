〈國內疫情升溫〉指揮中心推大規模接種新冠疫苗計畫 全聯、里辦都可施打

疫情指揮中心今 (2) 日宣布推動 COVID-19 疫苗大規模接種作業，待 6-8 月間疫苗量充足後就會啟動，將於基層診所、全聯、里辦公室等社區廣設接種站，盼讓國人及早獲得群體免疫保護力，行政院政務委員唐鳳也正在規劃建立預約平台，提高施打效率及方便性，也避免排隊群聚感染。

指揮中心指出，將推動 COVID-19 疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，包含三大面向，首先，持續擴增疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務。其次，訂定「COVID-19 疫苗接種站設置作業指引」，推動社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置。

發言人莊人祥說明，若 6 月到 8 月間疫苗量足夠，就會啟動大規模接種，6 月起有 800 家診所加入接種行列，8 月起增至 2000 家，未來醫院、基層診所及社區接種站，所有接種據點每周接種數預計可達 100 萬劑。

莊人祥指出，從過去接種流感疫苗的經驗來看，像是全聯福利中心、里辦公室等也都可設接種站，外展服務則包括公家機關、軍營，若為 1000 人以上企業，就能媒合院所協助接種，衛福部照護司近期已積極招募儲備醫護人力，會進一步培訓接種疫苗作業。

第三則是建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性，並降低群聚風險。莊人祥表示，唐鳳已經著手規劃，類似口罩預約制，透過手機健保行動快易通操作，介面上會顯示住家附近接種點，以及有無疫苗等資訊。

國內今天新增 372 例本土 COVID-19 確定病例，另有校正回 177 例，總計 549 例，確診個案中新增 12 例死亡，目前全台累計達 149 例死亡。