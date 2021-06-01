〈國內疫情升溫〉金管會政策急轉彎 若半數行員隔離 銀行分行可暫停營業

金管會於 5 月 25 日拍板就算是疫情熱區的銀行也不能暫時關閉，僅能進行營運時間調整，但是才一個禮拜時間，金管會政策急轉彎，今 (1) 日宣布，若同一分行有半數以上行員居家隔離，致人力調度困難，該分行可以暫時關閉暫停營業。

對於位於疫情熱區的分行，是否可以暫停營業不開行，以鄰近的分行支援服務？銀行局長莊琇媛上周表示，這牽涉到太多因素，且現行法規只有裁撤分行要提出申請，沒有暫停營業的先例，正因為目前還沒有發生過，所以要小心評估，不能暫時關閉，僅能進行營運時間調整。

隔天即引起全金聯再度向金管會喊話，認為金管會應該讓金融業者能評估關閉部分在疫情重災區的據點，而不是全部據點繼續營運，導致全體基層員工都曝露在染疫高風險中。金管會當天僅以「金管會聽到了」回應，依舊未放行關行的要求。

不過，金管會今天邀集銀行公會及 38 家本國銀行董事長 (總經理)，召開「銀行業防疫措施事宜」視訊會議，出現政策轉彎。

銀行局主秘童政彰表示，有銀行提出分行行員整批居家隔離，導致人力調派困難之問題。金管會經研議後，將發函說明，若同一分行有半數以上行員居家隔離，致人力調度困難，銀行可以提具該分行暫停營業的原因、具體時程規劃及客戶權益保障措施等，經內部一定程序授權後，函報金管會備查。

童政彰透露，提出此個案的銀行是彰銀，主要是該行晴光分行，因從 5 月 26 日起，陸續有 2 名員工確診、及一名員工快篩陽性。

童政彰強調，若銀行要暫停營業，亦須將暫停營業的配套措施於營業場所及網站上公告，以利客戶知悉。

此外，花旗銀行今天開第一槍，5 家位於雙北的分行將率先縮短分行營業時間，金管會表示，目前只有花旗提報。

今天於會中，金管會也通過金檢的調整計畫，因應疫情，採取非現場檢查方式，聚焦於重要業務及營運持續管理，並考量金融機構營運及人力調度情形，酌予調降檢查家數、增加檢查人天數，以減輕金融機構負擔。

倘若檢查有缺失，改善情形的函報期限得申請展延，以不超過 1 個月為原則；單一申報窗口除特定報表外，其餘報表申報截止日均展延 5 日。

金管會表示，金融機構稽核單位可於年度內調整查核次序或期程，對國內營業單位得於兼顧內部控制有效、內部稽核功能發揮及稽核人員安全等原則下，自行衡酌查核方式。