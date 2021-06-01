愛滋病新藥出貨力道轉強 中裕前5月營收年減幅續收斂

中裕 (4147-TW) 今 (1) 日公告 5 月營收，受惠愛滋病新藥合作客戶重啟拉貨，年減幅持續收斂，單月營收 5179 萬元，月減 9%、年減 18.9%；前 5 月營收 2 億元，年減 46.27%。

董事長張念原表示，去年美國營運受疫情衝擊，行銷夥伴 Theratechnologies 沒有太大進展，用藥人數僅 400 人左右，不過隨著美國疫情已獲得控制、客戶庫存水位降低，已陸續重啟拉貨，預期愛滋病新藥 Trogarzo 出貨將強力反彈。

中裕為滿足未來市場需求，Trogarzo 產能將以韓國三星生物製劑 (SBL) 代工生產為主、無鍚廠為輔，規劃今年 7 月向美國 FDA 與歐盟 EMA 申請查廠，其中，美國 FDA 將於今年 10-11 月赴韓查廠，預計，最晚明年第 1 季可取得認可。

中裕除持續強化 Trogarzo 歐美布局外，目前以愛滋病長效藥物 TMB-365 與單株抗體 TMB-380 的合併臨床試驗為主力開發項目，鎖定一、二線用藥病患，約 30-50 萬人。

張念原解釋，由於此用藥病患治療方式為口服用藥，但據了解，約有半數病患不願意每天服用口服藥，想改成每個月打一次針；而中裕開發的 TMB-365 與 TMB-380 的合併用藥即可滿足醫療需求。

依據規劃，TMB-365 與 TMB-380 的合併臨床試驗，預計 8 月向美國 FDA 送件申請臨床試驗，9-10 月可啟動二期臨床並於半年內收完受試者，明年暑假完成試驗。