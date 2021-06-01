〈上市櫃員工薪酬〉上市公司員工這兩家「薪情」最High 鴻準、永豐餘年薪破400萬元

證交所今 (1) 日公布上市公司員工薪酬排名，上市公司中包括機殼廠鴻準 (2344-TW)、造紙廠永豐餘 (1907-TW)，去 (109) 年員工平均薪資是「唯二」突破 400 萬元者，權值股台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 則分別排名第 18、第 19 名。

觀察去年上市公司員工薪酬行情，電子與觀光餐飲業「薪情」差異頗大，其中半導體業受惠遠距商機、新興科技加持，帶動營收增長；而遭疫情肆虐的觀光餐飲，受營收銳減影響，員工「薪情」也難有起色。

根據證交所最新揭露資訊，員工平均薪酬前 10 名產業主要電子業為主，鴻家軍成員的鴻準，去年員工平均薪酬約 419.2 萬元，躍居上市公司之冠；永豐餘則以 415.8 萬元緊追在後；第三名則由營建業愛山林，員工平均薪酬 394 萬元拿下季軍。

電子零組件與半導體產業，去年撐起我出口半邊天，員工「薪情」當然也不差，其中祥碩員工去年平均薪酬約 370 萬元，精成科、聯發科平均薪酬分別為 346.9 萬元、341.5 萬元。

另外，同為半導體產業的聯詠與瑞昱，去年員工平均薪酬各有 325.9 萬元、324.5 萬元，分別排名第 7 與第 8 名。

至於權值股王台積電，去年員工平均薪酬約 239.2 萬元，在上市公司排名第 18；鴻海員工平均薪資約 238.1 萬元，且較前年減少 13.8%，排名第 19。

比半導體產業動輒百萬年薪，觀光服務業「薪情」相對黯淡，包括鳳凰、華園、王品、雄獅與六福去年員工平均薪酬都較前年衰退，其中鳳凰與華園去年員工平均薪酬不到 40 萬元。

另外，王品、雄獅與六福，員工去年平均薪酬雖有超過 40 萬元，但比起前年疫情爆發前，去年薪酬全都呈現衰退態勢。