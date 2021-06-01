鴻海Fii綠色技術專利增190項 導入智慧工廠效率提升30%

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii)(601138-CN) 發布 2020 年企業社會責任報告，其中綠色技術專利數大增 190 項來到 587 項，應用到內部智慧工廠，更讓生產效率提升 30%。

工業富聯董事長李軍旗在報告書中表示，工業富聯以技術「創新引領者」與「科技賦能服務者」的角色，致力於智慧工業與綠色製造，去年在燈塔工廠整體解決方案、智慧樓宇、5G 物聯網技術應用等項目的綠色技術、能效管理和智慧管控方面表現不俗，未來將在更多的城市落地應用，朝「服務全球製造，兼善天下實業」願景邁進。

工業富聯在綠色技術領域已進行包括可再生能源、工業自動化、人工智慧、智慧製造服務、能效管理、技術應用等六大佈局，並整合導入內部智慧工廠，能夠實現生產效率提升 30%、庫存週期降低 5%、生產人力減少 92%。

工業富聯也逐步對外輸出節能減排科技，包括綠色資料中心、智慧燈杆、綠色建築節能智慧樓宇等，也針對不同行業的客戶，提供了客製化的科技服務和智慧化生產方案，包括汽車 / 新能源車及相關零組件、衛浴等領域客戶。

目前工業富聯在晉城、太原、鄭州、濟源等地，共有 6 座綠色工廠、10 個園區，獲得了 ISO 50001 能源體系認證；7 個園區完成了溫室氣體盤查認證；同時推動各廠區廢棄物減量及零廢園區建設，去年循環用水總量達 8634.87 萬噸，物料再生利用總量亦達到 3.11 萬噸。