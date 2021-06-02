〈貴金屬盤後〉美製造業樂觀 公債殖利率上升 黃金溫和收低 但仍守住1900美元

週二 (1 日) 交易，美國樂觀的製造業數據公布後，美國公債殖利率上升，導致黃金期貨價格下跌，但仍守住關鍵的 1900 美元關口上方。

黃金價格在製造業數據公布後吐回早盤漲幅，該數據顯示，5 月份 IHS Markit 美國製造業指數為 62.1，初值為 61.5。接著在另一項美國 ISM 製造業調查數據上修後，黃金價格轉跌。5 月美國 ISM 製造業活動數據自 60.7% 上修至 61.2%。

在此背景下，美國公債殖利率上升，10 年期公債殖利率上升至 1.61% 以上，削弱了不孳息的黃金投資吸引力。

上週五是週一美國陣亡將士紀念日連假之前的最後交易日，當天黃金收在約莫 5 個月的最高點。

AvaTrade 首席市場分析師 Aslam 表示，「黃金價格大多數的波動都與美元指數的疲弱有關，即使上週五美國經濟數據正面 (個人消費支出)，但美元指數並未獲得太大動力。」

「交易者可能會對這交易變得過度自滿，堅信黃金價格的主要趨勢主要偏向上行。他們單純不擔心美元指數回升，這會讓他們對意外的衝擊完全沒防備。」

8 月交割的黃金期貨價格小跌 30 美分或 0.02%，收每盎司 1905 美元。

7 月白銀期貨價格上漲 9 美分或 0.3%，收每盎司近 28.10 美元。

上週五黃金價格收在重要心理關卡每盎司 1900 美元以上，黃金價格在 5 月份上漲了近 8%。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 援引彭博社數據稱，黃金 5 月的漲勢也伴隨 ETF 的強勁購買，5 月份總購購入 49 公噸。

「這是自 1 月以來首月淨流入，也是 2020 年 9 月以來最大單月淨流入。有鑑於未來幾個月預期的高通膨，以及因而導致明顯的實際負利率，ETF 投資者的需求應該仍會保持高位，從而有利黃金。」Fritsch 說。

Fed 仍是焦點，因決策者仍在衡量通膨高升後，何時開始削減每月購債規模。上週五發布的數據顯示，4 月份美國個人消費支出通膨指標年增 3.6%，為 2008 年以降最強數據，也遠高於 Fed 偏好的通膨 2% 目標。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「本週五將公布的 5 月份美國就業報告將是這種通膨交易的重磅消息，因其也將成為公債殖利率上升的催化劑。」

「週二的製造業數據沒有改變通膨，通膨看起來仍是暫時的，但確實對勞動市場的復甦產生質疑，Fed 超寬鬆立場可能會在週五得到證實，目前大眾仍預期接下來幾個月仍會充滿物價上升的壓力。」

與此同時，主管銀行監管的副主席奎爾斯（Randal Quarles）週二表示，「月度通膨數據高不一定會導致持久的高通膨。」

Fritsch 寫道，「關於削減美國公債購買量的討論仍屬於早期階段，但如果更具體，導致殖利率上升，黃金就可能暫時承壓，一如過去幾個月殖利率上升時那樣。」

但德國商銀認為，債券殖利率上升對金價帶來的壓力不會持續太久，只要殖利率仍在通膨率之下。德國商銀估計，今年年底金價上看每盎司 2000 美元。

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