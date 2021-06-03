〈貴金屬盤後〉盼非農報告 公債殖利率下滑 黃金重回1月初最高價

週三 (2 日) 交易， 黃金期貨價格三小幅走高，重登 1 月初以來的最高收盤價，係因在投資者等待週五的非農就業報告之際，美國公債殖利率下滑。

Altavest 管理夥伴 Michael Armbruster 表示，「市場正試圖弄清楚，通膨是否像 Fed 說的那樣是『短暫』的，亦或不是。週五將公佈的美國就業報告和下週的 CPI 應該有助於黃金市場和債市『下定決心』。」

主管銀行監管的副主席奎爾斯（Randal Quarles）週二表示，「月度通膨數據高，不一定會導致持久的高通膨。近期通膨大增，但將會被證明是暫時的。」

Armbruster 表示，「倘若市場開始認為通膨不僅僅是暫時的，那麼美國公債殖利率可能會飆升，黃金就會再次承受下行壓力。我們的感覺是，金價正接近做出決定性的走勢，無論是上漲還是下跌。」

8 月交割的黃金期貨價格小漲 4.90 美元或 0.3%，收每盎司 1909.90 美元。

FactSet 數據顯示，交易最熱絡的黃金期貨 5 月份上漲近 8%，收在 1 月初以來最高價。

Fed 週三公布《褐皮書》不久，8 月黃金期貨價格在電子盤交易小漲至 1910.30 美元。

週三黃金上漲之際，10 年期公債殖利率下降 2 個基點至 1.60%。公債殖利率下降可以降低持有不孳息的貴金屬之機會成本，有利推升其吸引力。

然而，美元漲勢考驗了黃金的上行。週三 ICE 美元指數上升 0.1%，不利美元計價的大宗商品價格，因其會削弱海外投資者的興趣。

7 月白銀期貨價格上漲 10 美分或 0.4%，收每盎司近 28.20 美元。

在擔憂通膨上升的背景下，貴金屬呈走高趨勢，因為黃金傳統上被視為對抗通膨的工具。

市場參與者一直在兩種想法中搖擺不定，一方面是更加相信經濟可以自新冠疫情中健康復甦，但另一方面又擔心經濟可能過熱，導致 Fed 無法掌控。

在此背景下，一些策略師預測，在週五公布美國 5 月非農就業報告之前，黃金可能保持區間波動。週五的報告可能是跨資產的催化劑，尤其因為 4 月報告令人大失所望，當月新增就業 26.6 萬人遠低於經濟學家預期的 100 萬人。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 寫道，「就價格水準來說，交易者篤定就算是拋售加劇，黃金價格應該也能守住關鍵價位 1868 美元之上，這是關鍵的支撐水準。」

「但如果價格跌破這水準，我們可能看到金價一路朝 1824 美元關卡下跌。」他說。

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