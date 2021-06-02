〈財報〉Zoom Q1營收暴增近2倍 但成長出現放緩跡象

線上視訊會議軟體 Zoom (ZM-US) 周二 (1 日) 於美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報、財測皆優於市場預期，營收年增高達 191%，激勵盤後股價上漲。不過，相較於過去連三季營收年增幅超過 3 倍的表現，目前正出現動能放緩跡象。

Zoom 在截至 4 月 30 日為止的第一季營收為 9.562 億美元，年增 191%，調整後 EPS 為 1.32 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的營收 9.06 億美元與 EPS 0.99 美元。

Zoom 執行長袁征 (Eric Yuan) 在財報聲明中表示：「我們以非常強勁的第一季為本年度揭開序幕，營收成長近 2 倍，同時獲利能力和現金流表現良好，也因為第一季旗開得勝，我們將提高全年財測。」

Zoom 預估 2022 全年度調整後 EPS 為 4.56 至 4.61 美元，營收為 39.8 億至 39.9 億美元，而 Refinitiv 調查分析師預期調整後 EPS 為 3.76 美元，營收為 38 億美元。

Zoom 並預估第二季 non-GAAP 調整後 EPS 為 1.14 美元至 1.15 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預計的 0.94 美元。營收為 9.85 億美元至 9.90 億美元，優於分析師預期的 9.318 億美元。

財報公布後，Zoom 盤後股價開低走高，原先挫跌 5%，之後反彈上漲 1.44%。

受惠於公用雲端資源優化，Zoom 第一季毛利率從上季的 69.4% 提高至 73.9%，不過，隨著各國疫情逐漸趨緩並解封，相較於過去 3 季都超過 355% 的營收成長率 ，第一季近 200% 的增速意味著 Zoom 成長正在放緩。

Zoom 第一季 10 名員工以上客戶數達 49.7 萬家，較去年同期成長 87%，此外，雲端通話服務 Zoom Phone 第一季較上一季成長 50%，至 150 萬名用戶。

Zoom 第二季將強商用 Zoom Rooms 產品優化，以及 1 億美元的創投基金。