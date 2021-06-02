〈美股盤後〉OPEC+消息促能源股領漲 三大指數微跌

週二 (1 日) 石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 維持先前的石油產量政策，即 7 月前逐步增加產量，促使油價躍升，連帶推動能源股上揚，但科技股走跌影響，四大指數僅道瓊收紅。

聚焦政經消息方面，白宮週二稱，美國總統拜登週三將和共和黨參議員卡皮托 (Shelley Moore Capito) 談判，希望就基建計畫達成兩黨協議，以振興美國公路、橋樑、網路傳輸等建設。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱，經濟復甦取得不錯的進展，但仍遠未達到目標。儘管通膨率上升略超乎她的預期，但預期這是短暫性的，她正密切關注經濟數據的演變。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.70 億例，死亡數突破 355 萬例，美國累計確診超過 3326 萬例，累計死亡數超過 59.4 萬。印度累計確診超過 2817 萬例，巴西累計確診 1654 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 批准中國科興 (Sinovac Biotech) 研發的新冠疫苗，列入緊急使用清單。此外，世衛為了避免汙名化國家，改用希臘字母命名新冠病毒，例如：英國變種病毒改為 Alpha 變種病毒，南非則為 Beta 等。

世界銀行總裁馬爾帕斯週二表示，世界銀行現有 120 億美元的新冠疫苗融資，並將在 6 月底前批准 50 多個國家展開疫苗接種融資業務。

週二 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 45.86 點，或 0.13%，收 34,575.31 點。

標普 500 指數下跌 2.07 點，或 0.05%，收 4,202.04 點。

那斯達克指數下跌 12.26 點，或 0.09%，收 13,736.48 點。

費城半導體指數下跌 12.24 點，或 0.38%，收 3,174.32 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、房地產和材料板塊領漲，醫療保健、公用事業和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.26%；臉書 (FB-US) 漲 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.91%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 3.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.70%；高盛 (GS-US) 上漲 2.81%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.20%；默克 (MRK-US) 跌 0.94%；salesforce (CRM-US) 跌 0.76%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.83%。

費半成分股漲跌互見。應用材料 (AMAT-US) 漲 0.058%；美光 (MU-US) 漲 0.012%；AMD (AMD-US) 漲 0.91%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.40%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.12%；高通 (QCOM-US) 跌 0.45%。

台股 ADR 僅聯電下滑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.98%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.24%。

個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.21% 至每股 623.90 美元。特斯拉近期連五度調漲車價，規格卻也一併縮水，特斯拉執行長馬斯克回應，這是因應原物料價格上漲。

AMD (AMD-US) 上漲 0.91% 至每股 80.81 美元。AMD 總裁暨執行長蘇姿丰週二在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 證實，特斯拉 Model S 與 Model X 新資訊娛樂系統中整合了 Ryzen 處理器和 Radeon GPU 的 APU。

此外，蘇姿丰還宣布，AMD 和台積電緊密合作開發 3D Chiplet 技術，預計今年底前開始生產。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.26% 至每股 124.28 美元。週二蘋果爆料者 @L0vetodream 暗示，今年 iPhone 13 新機將比 iPhone 12 擁有更長效的電池續航力。

嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.20% 至每股 165.53 美元。美國最高法院駁回嬌生 21.2 億美元嬰兒爽身粉判決的上訴。

加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 上漲 1.01% 至每股 238.93 美元。該公司宣布，用戶可以將 Coinbase 卡與 Apple Pay 和 Google Pay 結合使用。

蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 9.63% 至每股 42.34 美元。受到車用晶片短缺影響，蔚來汽車 5 月交車輛達 6,711 輛，年增 95.3%，但較 4 月交車量下滑 5%。

AMC 娛樂 (AMC-US) 暴漲 22.76% 至每股 32.04 美元。外媒報導，Mudrick 資本管理週二出售持有的所有 AMC 持股，主因是 AMC 股價被高估，此消息促使 AMC 午盤一度回落，但散戶買盤仍強勁之下，AMC 週二仍強勢收紅。

經濟數據

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 報 62.1，預期 61.5，前值 61.5

美國 5 月 ISM 製造業 PMI 報 61.2，預期 61.0，前值 60.7

華爾街分析

美股 6 月開局近乎持平，華爾街持續關注通膨議題。

高盛董事總經理 Chris Hussey 在一份報告中表示，總體而言，考慮到市場對 (上週五) 個人消費數據發布的反應，投資者對通膨的擔憂可能被誇大了，或者可能已被消化。

但 Invesco 全球市場策略師 Kristina Hooper 認為，美國普遍存在供應鏈問題、延誤、價格上漲、定價壓力，有雇主表示他們在尋找員工方面遇到困難，這是整體經濟中看到、聽到的一個縮影，它只是提醒投資者，通膨仍然是一個問題。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主