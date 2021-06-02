台積電亞利桑那12吋廠有進展！魏哲家：已順利開工

台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家周二 (1 日) 在北美年度技術研討會上表示，台積電斥資 120 億美元在亞利桑那州建造 12 吋晶圓廠，現階段已經開工，工程正順利進行。

魏哲家表示，規劃中的工廠仍有望自 2024 年開始量產 5 奈米製程晶片，月產能約 2 萬片。

預計台積電將加入英特爾 (INTC-US) 和三星電子等公司的行列，一同爭取 540 億美元半導體產業補貼，該政策上周在美國參議院取得新進展。

路透先前曾引述消息人士報導，台積電正計劃未來 10 到 15 年內在亞利桑那州的工廠建造多達 6 家工廠，在取得第一座晶圓廠土地時已確保有足夠的擴廠空間，如此一來便能擴建另外 5 座晶圓廠。

此外，魏哲家說，台積電 3 奈米製程有望在明年下半年亮相，預計將於南科的 Fab 18 廠開始量產，今年資本支出預估為 300 億美元，未來三年投資達 1000 億美元。

魏哲家還表示，目前已開發經認證使用 5 奈米製程的人工智慧 (AI) 高階車用晶片，不過，新產品不太可能緩解現階段的車用晶片短缺，因為短缺的大多屬於成熟製程的晶片。