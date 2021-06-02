【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1.OPEC + 維持原先的石油產量政策，油價再創波段新高，導致通膨預期再起，科技股遇壓首當其衝，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.38% 至 + 0.13%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 上漲 0.98%，聯電 ADR 下跌 0.21%，特斯拉下跌 0.21%，蘋果下跌 0.12%。



2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）均線：下檔支撐為 5 日線 (約 16,869 點) 附近，壓力為 17,300 點附近。

（3）技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。



3. 櫃買指數上漲上漲 0.69%，收在 203.26 點。短線支撐為 198 點附近，壓力為 208 點附。



4. 觀盤重點：台股加權指數周二持續上漲並創本波疫情反彈後新高，不過就台股技術面，周二上漲成交量卻萎縮，短線上有量價背離疑慮，由於指數反彈已來到疫情的高檔區，加上外資近期期貨又持續加空，若成交量無法再有效放大來化解上檔套牢賣壓，仍須提防拉回，因此操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、蘋概、金融、紡織、造紙及宅經濟等相關個股。

5. 航空、貨櫃齊發，運輸族群續寫驚奇。因大陸鹽田港塞港問題，業內預期，貨櫃海運下半年運價恐再翻倍，推升航運三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海營運業績續衝，6 月營收將會有爆發性的成長、7 月更好。

6. 印度政府將投入 200 億美元（約新台幣 5,600 億元）打造當地 LCD 面板供應鏈，是繼中國大陸之後，再度有國家傾一國之力發展 LCD 產業，也是現階段全球最大政府 LCD 製造補貼。市場關注，此舉是否會重演當年京東方及其他陸廠拿補貼大擴產的劇本，吹皺面板產業一池春水，台灣面板雙虎 2409 友達、3481 群創恐再承受供過於求壓力。

7.2636 台驊投控自結 4 月稅後淨利為 3.72 億元，年達 538.97％，每股稅後盈餘 2.98 元，如果加計第 1 季，前 4 月稅後淨利 7.7 億元，每股盈餘 6.14 元。由於缺櫃、缺船、塞港等多重因素影響，導致海運價格去年下半年一路飆高，接下來進入載運旺季，再上美國、歐洲疫情後陸續解封，運價愈小不易，對貨攬業發展正向。

8. 全球股市大漲導致「恐慌指數」VIX 狂跌，期富邦 VIX（00677U）已公告於 6 月 3 日起終止上市，今（2）日是最後交易日，尚有 2.6 萬股民持有。若想提前了結、不參與清算的投資人，富邦投信呼籲把握今天的交易日，初級市場也開放贖回到 2 日止。參與清算則預計 6 月底拿到匯款。

