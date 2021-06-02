人一過四十歲更要趁早保養！中醫師這樣燉湯補肝腎顧關節

文／早安健康編輯部

「40 歲以後如果沒有做好保養，運動或飲食沒特別注意，你會發現有一種關節卡卡的感覺」，愛群中西醫診所院長陳曉萱中醫師笑說，最早的中醫理論書籍《黃帝內經》提到，人的氣血盛衰大約每 10 年有一個大的分水嶺，「四十歲，五臟六腑，十二經脈，皆大盛以平定」，意思是說，人到了 40 歲左右，臟腑經脈與氣血都會達到極盛的狀態。

然而就像爬山一樣，登頂之後總是下坡路，40 歲過後「腠理始疏，榮華頹落，髮頗斑白，平盛不搖」，肌膚不再緊實，容光不再煥發，髮絲不再烏黑，這些變化都會讓我們開始感受到「初老」的威力。「初老」不僅體現在人的外表，「彎個腰再起身，發現動作沒以前流暢了，這些都會發生，所以我覺得人一過 40 歲，關節保養就非常重要，趁早保養會很有感！」

湯療能補肝腎救關節！先把體內大水溝掃乾淨才有用

對於關節的日常保養，很多人還是希望藉由食療或補品來達成，陳曉萱認為要先求本，「飲食根本顧好才是王道，後天加進去的食療效果才會好」，她也打了一個比方，「你的身體就像一道水溝，你在水溝裡

養魚，如果水溝的水是清澈的，放一些營養的飼料進去，魚都吃得到；如果水溝裡面髒得要命，魚都快活不下去了，這時候你還放飼料進去，魚吃得到嗎？」

在陳曉萱看來，關節健康的重點在於循環要好，我們平日的飲食更是跟循環的好壞密切相關，「所以我常說根本要先顧好，再去談這些補品才有意義，身體沒顧好，血脂血壓很高，罹患糖尿病還去吃這些補品，我覺得沒有意義，不是一味狂補就對關節好」。

如果真的想採取食療的調理方式，也不難！陳曉萱就分享了自身經驗， 「當時生完第二胎，明顯感覺差很多，以前起身就起身，彎腰就彎腰，變成彎腰還卡住要扶一下，後來我就拚命燉湯把自己調理好」。而長輩身體能量不夠，胃口不好，燉湯也能補充營養，也可以在燉雞湯時加入補肝腎的藥材像是何首烏、杜仲，調理筋骨的牛膝、骨碎補等。

原文引自：搶救 40 歲後行動力！中醫推調理筋骨雞湯顧全身關節

來源：《早安健康》6 月號

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