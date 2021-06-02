靠基金存股夯 逾26萬人定期定額台股基金 創近9年新高

靠台股基金存股成趨勢，根據投信投顧公會最新統計，台股基金 4 月定期定額扣款人數逾 26 萬人、達到 262,309 人，創近 9 年來新高，顯示國人退休理財規劃時，愈來愈懂得利用分批進場，以增加扣款頻率的方式來分散風險。

元大龍頭基金研究團隊表示，近年來國人投資理財風險意識抬頭，愈來愈多人懂得分散風險、建立下檔保護，相較於投資個股，台股基金可藉由精選一籃子優質龍頭標的降低集中單一標的之風險，加上資產管理業發展愈來與成熟，基金商品不論在主題趨勢、選股邏輯、配息機制上都愈發完整與多樣化，因此吸引愈來愈多投資人選擇基金投資。

尤其對於長期佈局的存股族而言，利用台股基金定期定額，不僅能分散標的，亦可分散進場時間，觀察投信投顧公會最新統計數據，台股基金 4 月定期定額扣款人數已逾 26 萬人，創下近 9 年來新高，今年 1~4 月統計，每月平均扣款筆數 41 萬筆、每月平均扣款人數 25 萬人、每人每月平均扣款金額 9300 元、每人每月平均扣款筆數 1.64 筆，相較於去年同期明顯成長，增幅各分別為 38.6%、21.3%、23%、14.7%。

元大龍頭基金研究團隊提醒，長期投資理財的投資人多為退休規劃，因此選擇基金時，除了觀察配息報酬率、能否穩定配息外，理財標的本身的成長力與修復力也相當重要，因此建議優先選擇優質龍頭產業組成的台股基金，標竿企業往往具抗跌領漲特質，即便大盤因不確定因素下跌，但不確定因素消弭時，便可回歸原先走勢。

元大投信特別針對退休族群量身打造的元大台灣高股息優質龍頭基金，不論是定期定額扣款人數或扣款金額均雙雙增長，今年以來增幅分別達 47% 與 75%，之所以大量吸金，是因為兼具高股息、高修復力的優質龍頭企業為持股標的外，更模擬退休後的現金流需求，規劃每月配息與年終配息機制，因此推出以來受到存股族青睞。