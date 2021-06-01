【路博邁投信】路博邁投資長觀點進入咆哮的2020年代？還是回到成長停滯的過去？

作者：Erik Knutzen，多元資產投資長

這一次全球經歷的衰退與復甦可謂前所未見、奇特異常，因此分散配置投資組合不僅變得更加重要，也更具挑戰性。

現在，大多數客戶最擔心的事情可想而知：通膨，以及該怎麼為投資組合做好抗通膨準備。

另外還有一個大家已經擔心好多年的問題：現在核心政府公債殖利率這麼低，股票投資組合該怎麼配置，才能分散下檔風險。

一般來說，通膨是景氣循環走到中期階段才會出現的問題，而股市下檔風險則是景氣循環後期才需要開始擔心。然而，在 2021 年的前 5 個月，我們卻看到大宗商品價格與景氣循環股大漲，同時間美國國庫券殖利率攀升－而這通常是景氣循環初期才有的特性。

看到這裡，你是否覺得摸不著頭緒？別擔心，大家都一樣。這一次全球經歷的衰退與復甦可謂前所未見、奇特異常，而在這樣的環境下，分散配置投資組合不僅變得更加重要，也更具挑戰性。

進入咆哮的 2020 年代？還是回到成長停滯的過去？

這場疫情是否自成一場極為短暫的經濟衰退與復甦循環，接著又回到 2020 年以前那種看不到盡頭、長期停滯的經濟成長環境？還是我們會進入經濟成長與通膨更高、但也更加動盪的新時代？例如由高科技類股領漲的「咆哮的 2020 年代」？

我們認為以上這兩種情況都有可能發生，這也是為什麼許多投資人開始同時注意下檔風險與通膨。

今年到目前為止，無論是從金融市場、就業市場、以及經濟數字來看，「咆哮的 2020 年代」情境似乎開始上演。然而，最近這一段時間以來，資產價格以及接連表現欠佳的經濟數字卻反映經濟成長「見頂」的停滯情境。

抗通膨的方式

在這背景下，在我們最近舉辦的其中一場網絡研討會中，參與者對於如何為通膨進行投資布局的看法便值得細味。

當天來自全球超過 100 位與會者大部分認為，經濟成長「見頂」的停滯情境機會較大。約有三分之二的人認為目前通膨上升只是暫時現象，各大央行有能力牢牢控制物價。

同時間，這些觀眾花上一個小時的時間，聽我們討論該如何配置投資組合，以因應通膨持續攀升的情境。將近有一半的觀眾表示他們「已經」或是「有意」根據預期通膨水準調整投資組合的配置，只有 23% 的人表示沒有這樣的打算。

我們可以從中觀察到兩個現象。

首先，投資人就算不認為通膨會呈現結構性攀升的趨勢，但也開始思考如何建立抗通膨部位。過去 5 個月以來，許多投資人親身體認到一件事情：過去 10 年穩定的物價環境以及抗通膨資產的疲弱表現，導致抗通膨資產在他們的投資組合中缺席。

其次，在找尋抗通膨的投資工具時，投資人將試著建立均衡的投資部位，不會一口氣重押通膨長期走揚的情境。

資產配置的挑戰

對於資產配置專家而言，這不是什麼新的挑戰，本質上都是要對股市下檔風險進行避險，只不過現在的情境與過去略微不同。過去，核心政府公債向來肩負著避險的重責大任，但是現在公債殖利率這麼低，即便股市爆發賣壓，公債能夠進一步上漲的幅度也有限；相反地，倘若經濟活動與股市的表現越來越暢旺，屆時公債投資部位將承受龐大的損失。

有鑑於此，一直以來我們建議投資人配置具備零或低相關性的非傳統資產，例如：保險連結型證券策略或是中國境內債市；針對傳統的股、債市採取低相關性策略；或是可受惠於股市波動性攀升的選擇權策略。

若要針對通膨建立避險部位，我們認為大宗商品、房地產（包括房地產股票，因為流動性高且能快速反映預期通膨的變化）、通膨連動債券（例如美國抗通膨公債）、優先順位貸款、以及價值型股票。

抗通膨 vs. 分散風險

投資人在進行資產配置時，之所以不會把錢全押在抗通膨資產身上，目的就是希望在抗通膨與分散風險之間取得平衡。

一般而言，大宗商品與價值股對於通膨的敏感度相當高－特別是通膨高於預期的情境；在通膨高於預期的情境下，參加網路論壇的觀眾當中，有 41% 的人認為大宗商品與黃金是「最理想」的抗通膨資產。然而，大宗商品與黃金的價格波動性也較高，一旦經濟活動降溫，此類資產亦可能面臨龐大的下檔風險。相較之下，採浮動利率的優先順位貸款可發揮適度的抗通膨效果，且投資人毋須承擔過度的風險；另一方面，直接投資實體資產，並搭配可定期提供收益來源的房地產股票，不僅可發揮良好的抗通膨效果，亦可在經濟成長趨緩的環境下展現韌性。20% 的論壇觀眾認為房地產是最理想的抗通膨資產。

傳統上，通膨連動債券可發揮關鍵的抗通膨效果，因為此類債券的通膨敏感度高且風險低。然而，這些通膨連動債券本質上還是核心政府公債，因此低殖利率與長存續期意味著投資人現在得更加審慎看待此類資產。在網路論壇上，僅有 14% 的觀眾認為抗通膨債券是最好的抗通膨工具，比例較股票來得更低。

「均衡」比任何時候都更重要

整體而言，從客戶與論壇觀眾回饋的意見可知，現在要打造真正均衡且多元配置的投資組合有多麼不容易。

如今，經濟環境與市場的不確定都相當高，傳統的景氣循環指標也無法清楚透露未來的經濟前景。無論是要對抗通膨升溫或是降溫的風險，目前一般的分散配置工具都太過昂貴，避險效果大打折扣。故此，我們認為投資人需要借重另類資產，並根據個別資產的風險與波動度審慎進行分散配置。

最重要的是，我們看到投資人漸漸意識到手中的投資組合看似均衡配置，但是實際上卻是有待增強－特別是在眼前均衡配置最為重要的時刻。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所含資訊反映文件編製日觀點，其資料來自路博邁認為可靠之來源。路博邁並不對本文件內任何資料之正確性為任何陳述或保證，亦不保證這些資料所為之任何估計、預測或意見將會實現。本處所表達之意見，可能在文件發布後隨後續條件變化。本資料僅供參考，本公司並不針對個人狀況提供投資建議，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的及其投資風險，並承擔投資損益結果，不應將本資料內容視為投資之唯一依據。本文提及之個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之推薦或建議，亦不代表基金未來投資。