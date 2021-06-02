陽明再衝新天價 台驊持有2萬多張 潛在獲利18億元

航運股近期股價強勢走高，陽明 (2609-TW) 今 (2) 日再飆出新天價 118.5 元，而貨攬業者台驊 (2636-TW) 持有陽明 (2609-TW) 2 萬多張，帳上潛在獲利估達 18 億元，每股淨值可望提升 14.1 元，且法人指出，依照台驊 60-70% 現金股利配發率來看，今年盈餘分配的現金股利相當可期。

台驊 4 月稅後純益 3.72 億元，年增 538.97%，每股純益 2.98 元，超越萬海 (2615-TW) 的 2.75 元。

台驊今 (2) 日股價再飆第 6 根漲停板，在續攻激勵下，貨攬同業掀起比價效應，中菲行 (5609-TW) 早盤也鎖住漲停價位 99.8 元，即將挑戰百元關卡，捷迅 (2643-TW) 一度漲停。

台驊 4 月單月獲利逼近第一季純益 3.87 億元，由於 5-6 月運價持續高漲，法人估第二季 EPS 有望上看 9 元。

另一方面，法人著眼於帳上潛在高獲利，台驊持有陽明股票 2 萬餘張，持有成本每股約 13 元，其中私募股部分至明年才可出售，估算帳上潛在獲利高達 18 億元，潛在每股淨值可提升 14.1 元。

台驊今年營運有望「月月創新高、季季攀高峰」，不排除獲利將超越過去 10 年總和。