〈台驊展望〉董座16字形容海運股 陽明股票短期不賣

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 董事長顏益財今 (25) 日指出，持有的陽明 (2603-TW) 股票短時間不會處理，與船東共存共榮，海運和空運市況相當熱絡，海運股投資策略是「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」，5 月中旬大幅修正時也有進場加碼。

顏益財表示，由於陽明是重要供應商，當初投資持股成本相當低約 10 多元，一度跌至 6-7 元時也有加碼，今年第一季漲多整理後再度進場，最近大盤大幅修正仍進場加碼，即便已有不少帳上獲利，短時間內不考慮處分獲利了結。

台驊擁有海、空、鐵、陸完整物流產品布局，第一季營運三率三升，每股純益 3.16 元，創單季新高，超越去年前三季總獲利，進入第二季後，顏益財表示，由於海運供給吃緊，轉單至空運和中歐 / 中俄鐵路，海、空、鐵運費逐月齊漲，表現比第一季好。

顏益財進一步說明，台驊海運業務超過 70% 為歐美長程線，隨著海運市況需求強勁，業績有望持續增長，為集團挹注更高的營收貢獻。

空運方面，由於艙位供給吃緊，加上海轉空業務量增加以及下半年為傳統電子產業旺季需求，台驊看好，高運價將維持。

而台驊長期布局的中歐鐵路市場已有顯著成效，因鐵路的運費遠低於空運，與海運相當，運輸時間較海運短，大量貨物紛紛轉單至鐵路業務，而鐵路艙位供給較海空運少，呈一櫃難求的情況。

至於中國內貿陸運市場，隨著中國消費需求復甦，也有效帶動境內倉儲和配送業務大增。

整體而言，顏益財強調，前景展望樂觀。