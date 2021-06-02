〈房產〉永慶房屋租賃服務中心正式成立 提供社會住宅包租代管服務

政府為持續照顧國人的居住需求，推出社會住宅包租代管計畫。永慶房屋今年響應政府的社會住宅政策，加入社會住宅包租代管（公會版）第三期計畫，提供雙北地區社會住宅包租代管服務，更加碼服務，為台灣社會住宅的發展做出貢獻。

本次社會住宅包租代管第三期計畫，持續提供房東與房客多項政策優惠和稅務減免。針對承租人，房客除了可以以最低 8 折的市價承租到房屋之外，符合特定資格的房客，更有機會享有最高 7,200 元的租屋補助，而房屋租賃契約的公證費也有補助。針對房東，政府除提供每年 1 萬元的房屋修繕費，出租的房屋也能享有等同於自住用的房屋稅和地價稅稅率，以及每月每屋最高 1.5 萬元的租賃所得免稅額度。倘若房東申請「包租包管方案」，政府也祭出保證三年收租和每年 3,500 元的保險費補助。

永慶房屋今年與關係企業合望企業合作，共同參與社會住宅包租代管第三期計畫。透過永慶房屋參與社會住宅計畫的房東，除了享有相關的政策優惠外，還能受惠於永慶的專業服務。房東可以選擇「代租代管方案」，由永慶提供專業管理和曝光資源，不但有專員代理房東處理出租大小事、協助房屋帶看，欲出租的房屋還能透過永慶房屋雙北地區超過 250 間直營門店的綿密網絡和科技平台，獲得大量曝光，加速媒合；房東也可以申請「包租包管方案」，直接確保三年的穩定租金收入，輕鬆享受收租生活。

除了專業管理和曝光資源外，永慶房屋更比照購售屋的高規格，加碼提供房東和房客「價金履約保證專戶」。未來租屋時，押金和房租都直接匯入銀行信託專戶，由第三方公正管理，不怕押金因故延遲退返，或有代管業者未準時匯房租之情事，讓房東跟房客都更有保障。針對申請「代租代管方案」的房東，永慶房屋也免費贈送「特定事故房屋跌價險」，讓出租更安心。

自 2021 年 6 月起，歡迎雙北地區有意參與社會住宅計畫的房東，或想要尋覓社會住宅的房客，可向永慶房屋租賃中心或合望企業洽詢。(圖：永慶提供)

永慶房屋租賃服務中心協理周國平指出，居住正義一直是永慶房屋念茲在茲的議題，這一次參與政府的社會住宅包租代管計畫，永慶房屋運用大量資源，從管理、曝光、法律諮詢到履約保證一次到位，保障房東和租客的權益。永慶房屋有自信，透過更專業全面的服務和保障，為政府、房東和房客取得三贏。永慶房屋歡迎更多房東參與社會住宅計畫，不但有專業人士代管或申請直接包租，分擔出租壓力也創造穩定收入，一起為台灣的居住正義盡一份心力。

自今年 6 月起，歡迎雙北地區有意參與社會住宅計畫的房東和想要尋覓社會住宅的房客，可向永慶房屋租賃服務中心、合望企業洽詢。

永慶房屋租賃服務中心

洽詢專線：02-7704-0363

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