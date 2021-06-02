〈台北國際電腦展〉黃仁勳：輝達需求相當強勁 不考慮自建晶圓廠

GPU 龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日接受媒體聯訪，會中表示，目前市場需求相當強勁，儘管半導體供應鏈全面吃緊，但輝達仍不考慮自建晶圓廠，坦言台積電 (2330-TW) 的生意相當不容易，所以完全沒有自建的打算。

黃仁勳指出，供應鏈吃緊確實對半導體業產生一定影響，但輝達仍取得足夠產能，帶動第一季營收較去年大幅增長，且預期第二季、下半年也可實現成長，若有更多產能會更好，也同時感謝供應鏈支援。

針對現今供應鏈狀況，黃仁勳坦言，下半年半導體供應問題仍存在，外界好奇輝達是否考慮自建晶圓廠，黃仁勳則直接表示，並不考慮。

黃仁勳認為，輝達與台積電就如同餐廳和廚房，台積電的商業模式涵蓋服務、技術、產能等，這種生意完全不是一件容易的事情，且輝達要轉換營運模式也相當困難，認為台積電在晶圓代工產業仍是指標地位。

輝達此次在 COMPUTEX 推出全新顯卡產品，包括 GeForce RTX 3080 Ti、3070 Ti，雲端資料中心產品也有逾 50 款新品獲得認證，更計畫在明年推出 Arm 架構 CPU 認證伺服器。