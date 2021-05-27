輝達看GPU成長動能到年底 板卡廠營運受惠

輝達 (NVDA-US) 首季受惠宅經濟發燒，帶動整體營收創新高，展望本季，輝達也釋樂觀展望，看好遊戲、資料中心動能將保持成長，GPU 需求更已看到年底，認為供需吃緊狀況將持續到下半年，隨著輝達看旺營運，台廠供應鏈華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、承啟 (2425-TW) 等都可望同步受惠。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，隨著輝達 AI 晶片採用率、市占持續增加，有助資料中心業務保持成長，旗下 RTX 系列 GPU 也重塑圖形運算市場，帶動遊戲、設計應用升級，看好下半年遊戲、教育需求續強。

除了資料中心需求成長外，輝達首季也受惠虛擬貨幣、挖礦需求支撐營運創高，並進一步推出專屬挖礦的產品線 NVIDIA CMP，展望本季，輝達預期，資料中心受惠運算、網通需求營運將再優於首季，顯卡產品在遊戲、虛擬貨幣需求支撐下，銷售額可望達 4 億美元。

受惠遠距商機、宅經濟持續發酵，加上零組件供應吃緊，顯卡供不應求狀況延續至今，隨著輝達釋出樂觀展望，首季也增加挖礦產品線 NVIDIA CMP，滿足挖礦、遊戲多元需求，為華碩、微星、技嘉、承啟等台廠供應商營運再添動能。

此外，輝達也將參與 5 月 31 日 COMPUTEX 台北國際電腦展，6 月則預計再推出兩款新顯卡，包含 RTX 3080 Ti、3070 Ti 等，預期將再掀起新一波換購潮。