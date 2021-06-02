宏捷科5月營收年增35% 續創近65個月新高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公布 5 月營收，受惠手機 PA、WiFi 拉貨動能延續，單月營收達 3.79 億元，月增 1.19%、年增 35.67%，續創 2016 年 1 月以來、近 65 個月新高，累計今年前 5 個月營收達 18.19 億元、年增 32.82%。

宏捷科表示，5 月 WiFi 6 需求仍強勁，手機應用方面，4G 手機 PA 拉貨動能穩健、5G 手機 PA 也開始小量出貨，IoT 需求增加也持續增加，雖然本季產線開出計畫將再遞延，但營收可望在調整代工費用效應發酵下，再優於首季。

宏捷科近年也持續深耕物聯網 IoT 市場，隨著中國等各地逐步停止 2G/3G 服務後，將擴大布局 4G/5G IoT 物聯網裝置，去年開始切入相關物聯網供應鏈，出貨量逐步放大，預期今年全年可望出貨約 8000 萬到 1 億套，明年則可望進一步提升至 3 億套之上，成為智慧型手機外另一個應用市場。

產能規劃上，宏捷科擴產計畫持續進行，但受疫情影響裝機人員入境，原定本季將月產能提升至 15000 片計畫，將遞延至 7 月開出，但下半年擴產計畫則將依既定計畫進行，因改向日本採購設備，並由駐台工程師裝機，預期第 3 季底月產能達 17000 片，年底前達 20000 片目標不變。

根據宏捷科規劃，未來 3 年也將持續以每年 5000 片為基礎擴充產能，資金來源則是去年辦理現金增資引入中美晶 (5483-TW) 所獲得的資金，並預期 2023 年月產能將可望較現在翻倍，增至 30000 片。