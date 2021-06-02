〈遠傳充電樁〉後台金流支撐 企業客戶營收上看200億元

遠傳 (4904-TW) 旗下新經濟營運持續擴大，其中企業客戶目標 2023 年營收有望突破 200 億元，看好充電樁維修金流服務營收 3 年內將爆發性成長，可望支撐企業營收重要固定收益。

遠傳近年積極透過跨界、跨域結盟方式，強化企業客戶布局，營收來源主要分成兩種，包括 ICT 一次性營收及每月固定收益；目標企業客戶每年營收，年增約 10%，法人估，2023 年將上看 200 億元。

企業物聯網產品暨應用部協理張文津提到，根據電動機車發展來看，電動車市場進入高速成長有兩大特點，其一是車子價格來到甜蜜點，約 70-90 萬元，另外則是要有充電樁等基礎建設支撐。

市面上充電樁收費模式，分成依時間計價與依度數計價的超級充電樁，張文津指出，每支充電樁單月電費約 8000 至 1 萬元，平均每個營業場所約設置 5-8 支充電樁，其電費年營收貢獻也有百萬元。

張文津表示，隨著企業客戶規模擴大，充電樁維運金流服務仍在初期階段，佔整體企業客戶營收比重不高。遠傳看準充電樁商機將延續未來 8-10 年，旗下維運金流服務營運貢獻將會顯著擴大，儘管營收比重低，但將成為企業客戶固定收益來源。