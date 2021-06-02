〈台北國際電腦展〉美光執行長：中科A3新廠已正式啟用

記憶體大廠美光科技 (Micron)(MU-US) 今 (2) 日發表一系列 176 層 NAND 與 1α 奈米 DRAM 產品，同時推出業界首創適合車用領域的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1；執行長 Sanjay Mehrotra 表示，雖然疫情帶來變數，不過中科 A3 新廠今年仍如期完工，並已開始啟用，象徵美光持續投資台灣製造與研發的決心。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 今日出席 COMPUTEX 2021 Forum 開幕主題演講，以「資料經濟的創新引領數據新生活」為題，分享公司對運算創新的宏觀展望，並表示記憶體與儲存技術將扮演關鍵角色，協助企業全方位發揮資料經濟的潛力。

Sanjay Mehrotra 也在演講中宣布，美光第一款採用全球首創 176 層 NAND 的 PCIe Gen4 SSD 產品，已正式量產。

美光今年 1 月發表導入 1α 製程的 DRAM 產品，Sanjay Mehrotra 今日同時宣布，本月已開始大量出貨採用該製程的 LPDDR4x DRAM，已在資料中心平台 (如第三代 AMD EPYC)，完成 1α 製程 DDR4 驗證，目前兩款產品皆已在包含台中 A3 新廠的美光台灣先進 DRAM 廠量產中。

此外，有鑑於遠距辦公與教學日益普遍，美光與全球個人電腦生態系統夥伴密切合作，在個人電腦需求激增趨勢下，提供最新記憶體技術，其中包括與台灣 OEM 業者宏碁攜手合作，將採 1α 製程的 LPDDR4x 和 DDR4 應用至宏碁系統中。

Sanjay Mehrotra 表示，人工智慧與 5G 應用已邁入大規模部署階段，也為疫情後世界的資料運用創造極大潛力，這些轉變帶來加速創新，以因應消費者需求，而美光的全新記憶體及儲存解決方案將加速推動創新，打造強大的資料中心伺服器、更快速的客戶端裝置、及位於終端的智慧車輛。

美光位於中科的 A3 新廠去年下半年完成無塵室建設，Sanjay Mehrotra 表示，為擴大增加無塵室設備空間與技術升級，而啟動 A3 廠擴建，儘管疫情帶來變數，今年上半年仍如期完成整體建設，並已開始啟用，盼能透過從前段晶圓製造技術、到後段封測研發等垂直整合完善生產鏈。

Sanjay Mehrotra 也強調，隨著 A3 廠啟用，將持續在台灣投資製造與研發，新廠也象徵加碼投資台灣，及對美光台灣營運的重視。

美光 A3 新廠原訂 6 月 3 日舉行開幕典禮，Sanjay Mehrotra 原本計劃透過商務旅遊泡泡來台親自主持，但受本土肺炎疫情爆發影響，Sanjay Mehrotra 表示，開幕典禮將延期舉行。