涉嫌哄抬DRAM價格 三星、美光、SK海力士在美官司纏身

科技網站 AppleInsider 周一 (10 日) 報導，三星、美光 (MU-US) 和 SK 海力士 (SK Hynix) 正面臨新一起集體訴訟，主因於涉嫌共謀哄抬 iPhone、Mac 和幾乎所有其他設備使用 DRAM 的市場價格。

美國律師事務所 Hagens Berman 於上周提起集體訴訟，指控三星、海力士和美光正在蓄意聯合抬高記憶體成本。由於在記憶體生產占有龍頭地位優勢，因此三家公司相對易於操縱記憶體價格。

根據訴狀，三家公司控制價格的方式是蓄意限制市場上的記憶體供給，這導致市場 DRAM 短缺，再加上終端市場需求高漲，價格因此上漲。

這起集體訴訟代表的 14 位當事人，宣稱自己因為三家企業涉嫌減少供給，而成為壟斷行為下的受害者。這些受害者都是在 2016 年至 2017 年之間購買手機和電腦的美國人，而這段期間 DRAM 價格上漲逾 130% 。

案件於 2018 年曾重新審理，不過在去年 12 月遭駁回。目前尚不清楚最新的集體訴訟有何不同細節。Hagens Berman 於 2006 年曾提起類似的訴訟，並與被告記憶體製造商以 3.45 億美元達成和解。

由於全球半導體短缺，新訴訟提出的時機似乎恰到好處。市場有一派認為，全球晶片短缺將持續到 2022 年，已經影響全球消費電子產品的生產，處理器、車用晶片與記憶體芯片等產品都不例外。

不過，產業官員在接受韓國時報採訪時表示，DRAM 的價格與供需的變化同步，「指控這三家記憶體廠蓄意控制 DRAM 價格似乎太過分，因為過去兩年來，DRAM 價格一直呈現下降趨勢。」