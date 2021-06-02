外資匯出、央行補踹一腳 台幣終止連3升轉貶收27.72元

台灣疫情仍未趨緩，外資今 (2) 日擴大匯出力道，新台幣兌美元終止連續 3 個交易日升值的態勢，再加上央行補踹一腳，收盤返回 27.7 字頭，貶值 8.3 分，以 27.72 元作收，亞幣也普遍走貶，其中以韓元貶幅最重。

台股今天上沖下洗，電子股普遍拉回，傳產族群逆勢撐盤，終場指數小漲 2 點，收在 17165 點，外資終止連 3 買，轉為賣超 94.47 億元，三大法人合計賣超 75.25 億元。

匯市方面，新台幣兌美元昨天衝上逾 24 年新高，直逼 27.5 元關卡，今天以 27.62 元開出後，一度升抵 27.574 元，但外資下午偏向匯出，也有部分美元買盤進場，使得台幣由升轉貶。

此外，央行也進場略加調節，台幣匯價終場貶值 8.3 分，收在 27.72 元兌 1 美元價位，台北外匯市場成交值放大至 10.84 億美元。

中國人行祭出冷卻機制奏效，人民幣今日續貶 0.06%，台幣兌美元約貶值 0.3%，主要競爭對手韓元則重貶 0.5%，日圓同步貶 0.3%，亞幣普遍拉回，美元指數重回 90 關卡之上。

匯銀人士分析，雖然台灣疫情仍嚴峻，但出口商仍握有大量美元，台幣短期沒有大幅走貶的理由，市場聚焦本周五即將公布的美國 5 月非農就業數據，外資偏向觀望保守，預期近日股匯市會維持震盪整理格局。