〈紐約匯市〉美製造業景氣熱 美元升 OPEC+放寬限產政策 加幣衝6年高

美國 5 月製造業景氣保持擴張，儘管原物料和勞動力短缺限制產量，仍帶動美元周二 (1 日) 攀升。石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 同意維持先前的石油產量政策，即 7 月之前逐步增加產量，激勵油價上漲，加幣兌美元衝上 6 年高點。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.35% 至 893822，但仍低於上周五 90.447 的高點。

經濟重啟釋放需求，美國供給管理協會 (ISM)5 月製造業指數從 60.7 上升到 61.2，保持在景氣榮枯線 50 以上。不過原物料和勞動力短缺，持續抑制製造業成長潛力。

上周五公布的數據顯示，美國聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標「核心個人消費支出物價指數」(PCE)，5 月年增率為 3.1%，超過 Fed 設定的目標，是將近 30 年來最大漲幅。

BK 資產管理公司執行董事 Kathy Lien 說，製造業供給問題對整體經濟產生影響，代表第 2 季初的擴張走勢可能正在放緩。

瑞銀外匯和總經策略師 Vassili Serebriakov 表示，市場傾向預測美元將走軟，「由於疫苗接種速度緩慢，美國以外的全球經濟復甦在第一季表現遲滯，但現在復甦步調加快，特別是歐元區和英國等地。」

他還說，加拿大、挪威和紐西蘭等部分 G10 國家央行發出鷹派信號，也打壓著美元。

歐元兌美元微升 0.05% 至 1.2305 美元，周二數據顯示，歐元區 5 月通膨率年增率為 2%，超過歐洲央行 (ECB) 設定的目標。

英鎊從稍早亞洲盤觸及的三年高點 1.425 美元回落。英國央行官員上周暗示將在明年甚至更早升息，帶動英鎊升高，但隨著投資人獲利了結，且市場擔心變種病毒在英國擴散而趨於謹慎，英鎊回落。

Monex Europe 外匯分析師 Simon Harvey 說：「下一季的通膨數據完全取決於基期效應和其他臨時因素，市場和決策官員很難從這些噪音中抽絲剝繭。」

商品貨幣攀高

商品貨幣對美元普遍走強，反映市場對油價上漲的預期心理。

OPEC + 周二同意保持目前生產政策、保持目前放寬放寬生產限制的步調，油價應聲上漲，加幣升抵 1.2010 美元。

澳幣也揚升 0.45% 至 0.77625 美元。澳洲央行周二保持利率不變，並重申寬鬆立場，即使最新數據顯示澳洲經濟產值回到疫情前水準，且房價高漲。

人民幣保持穩定，離岸人民幣升值 0.11% 至 6.3817 元兌 1 美元。中國人民銀行周一宣布調升金融機構外匯存款準備金率，市場判斷這代表人行將收回一部分的境內美元流動性，以緩解人民幣升值壓力，也釋出央行不會容忍人民幣過快升值的訊號。

加密貨幣續跌，比特幣跌 2.66% 至 36348.78 美元，以太幣 (ETH) 下跌 1.21% 至 2566.90 美元。

截至周三 (2 日) 台灣時間約 6:00 價格：