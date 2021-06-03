華為鴻蒙正式上線！向蘋果iOS、Google安卓下戰帖

華為週三 (2 日) 舉辦鴻蒙作業系統及華為全場景新品發布會，推出多款搭載 HarmonyOS 2 的新產品，啟動旗下逾百款設備升級計畫，挑戰 Google Android 和蘋果 iOS 作業系統。

美國 2019 年將華為列入貿易黑名單後，為脫對美國技術的依賴，同年 8 月華為公布其自行開發的作業系統鴻蒙 (HarmonyOS) ，2020 年 12 月，華為推出 HarmonyOS (鴻蒙 OS) 2.0 手機開發者 Beta 版。

華為週三 (2 日) 正式發布多款搭載 HarmonyOS 2 的新品，包括 HUAWEI Mate 40 系列新版本、Mate X2 新版本、HUAWEI WATCH 3 系列、HUAWEI MatePad Pro 等手機、智慧型手錶、平板產品等。

HUAWEI Watch 3 是華為首款採用預載鴻蒙系統的智能手錶 (圖片：華為官網)

華為消費者業務 CEO 余承東表示，HarmonyOS 2 將應用於智慧型家居、辦公、旅行、運動健康及影音娛樂等 5 大生活場景，並提供一站式解決體驗的方案。

華為將鴻蒙作業系統定位為「物聯網平台。」

華為稱，HarmonyOS 2 更便捷、更流暢、更安全，通過分布式技術讓一套系統滿足大大小小多種設備需求，實現彈性部署。

華為消費者業務軟體部總裁王成錄表示，和 Google Android 和蘋果 iOS 作業系統相比，鴻蒙 2.0 在使用體驗流暢度相同，而鴻蒙更看重智慧型設備間的聯通，未來，鴻蒙也將在車載、智能家居等方面發力。

華為預計，許多舊手機將能夠升級到鴻蒙作業系統。這些升級將從週三開始，並逐步推廣到明年。

此前華為預估，2021 年底搭載鴻蒙的設備數量將達 3 億台，其中華為設備超過 2 億台，至於第三方合作夥伴的各類終端設備數量超過 1 億台。

華爾街分析師預期，鴻蒙能在中國市場取得成功，但將在國際市場可能將面臨挑戰。

市場研究公司《CCS Insight》的分析師伍德 (Ben Wood) 稱，華為在中國以外面臨著巨大的挑戰，由於美國制裁影響，消費者對該品牌信心明顯不足，隨著該公司轉向新領域，這將難以克服。