AMC盤中飆90%觸發熔斷 股東享免費爆米花

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週三 (2 日) 開盤放量大漲，午盤其股價暴漲逾 90% 觸發熔斷機制，一度暫停交易。

週三 AMC 股價大幅飆升，AMC 宣布將通過一項新的溝通計劃，與龐大熱情的散戶股東們「連結」，讓其了解企業最新消息並享有特殊優惠，包括進影院時提供免費的爆米花。

AMC 執行長 Adam Aron 稱：「我們打算經常與這些投資者溝通，並不時在 AMC 電影院提供特殊優惠，當股東們今年夏天在 AMC 劇院觀看第一部電影時，我們將從提供免費爆米花開始。」

截稿前，全球院線龍頭 AMC 娛樂一度暫停交易 (圖片：鉅亨網)

AMC (AMC-US) 週三開盤時創下 37.52 美元的歷史新高，午盤一度暴漲逾 90%，衝上盤中歷史新高 61.90 美元，觸發熔斷。全球院線龍頭 AMC 目前已超越 GameStop 成為 Reddit 散戶最熱愛的個股，今年迄今 AMC 已上漲超過 2,800%。

截稿前，AMC 成交量激增逾 3.5 億股，而過去 30 天的全日平均成交量約為 1.421 億股，該股有望成為美國主要交易所最活躍的股票。

全球最大連鎖電影院 AMC 週三一度停牌 (圖片：AFP)

全球最大連鎖電影院 AMC 週二盤前宣布 Mudrick 資本管理以每股約 27.12 美元價格購買 AMC 的 850 萬股 A 類股票，總額達 2.305 億美元。

儘管 Mudrick 資本管理週二盤中傳出因 AMC 股價被高估已清倉 AMC，AMC 週二仍強勢收紅 22.76%，報每股 32.04 美元。